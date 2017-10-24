دمشق ـ يسرى ديب: ص 4:04 2017/10/24

لأن هذا الملف من بين القضايا التي تعرضت للكثير من الضرر خلال الحرب الإرهابية على سورية، كان موضوع الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة مادة البحث في مجلس الشعب لجلسة أمس.

المجلس أقرّ مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً، والتي لا يوجد لها نصوص قانونية في النص القانوني المعتمد حالياً، وذلك في جلسته الثامنة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني، بعد مناقشة كامل بنود مشروع القانون والموافقة عليها.

ربما كانت المعلومة الأبرز في هذا الموضوع هو تأكيد رئيس لجنة الإدارة المحلية والخدمات صفوان القربي أن هناك وثائق عقارية تعرّضت للتلف أو الفقد بسبب الظرف الطارئ الذي تمرّ به البلاد، ولكن الأمر ليس بهذه الخطورة لأن هناك سجلاً مركزياً يحتفظ بالأصل، والوثائق العقارية نقلت بشكل كامل من المحافظات الساخنة مثل إدلب، دير الزور، الرقة، وأن هناك بعض الإشكالات في محافظة حلب، إلا أن أحد الأعضاء ذكر أن محافظة الرقة تغيرت معالمها، وأن إثبات الملكية يحتاج لشهود، ورفض رئيس المجلس وصف عضو مجلس الشعب للقاضي العقاري بأنه ليس محل ثقة.

وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أكد أن القانون هو تثبيت حق عيني على وثيقة عقارية وليس إعادة نظر بملكية، وذكر أن هناك نحو 33 ألف وثيقة في حلب تحتاج إلى تثبيت ملكيتها، وأنه لا بد من مسار سريع لتثبيت المصالح العقارية، وأن هذا المشروع أهم عنوان لإعادة الإعمار ويؤكد الخروج من الحرب، وأن العمل مرتبط بالمناطق المحررة، وأن المشروع لا يتعاطى بتوزيع الملكيات، ولكن المهمة هي حماية الملكية لأصحابها.

يفي…لا يفي!

بعض أعضاء المجلس رأى أن القانون غير ناضج ويحتاج إلى إعادة دراسة كما قال مجيب الدندن، واصفاً موضوع تثبيت الملكيات بالخطر، وأن مشروع القانون هذا ليس الوسيلة الأنسب لسد العجز ولترميم وثائق السجلات العقارية من خلال لجان قضائية، وخاصة أن قاضي المصالح العقارية موظف وليس قاضياً، بينما رآه آخرون مهماً لإعادة الأملاك لأصحابها الحقيقيين كما قال العضو بطرس مرجان، الذي أكد أنه تم تصوير نحو 1,400 مليون صحيفة عقارية في حلب.

العضو أحمد الكزبري رأى أنه كان من الأجدر إعادة النظر بقانون 186 الذي مضى عليه نحو 100 عام، وإصدار قانون متكامل للسجل العقاري وليس قانوناً للمرحلة الراهنة، بينما ذكر عبد المجيد الكواكبي أن الكثير من الوثائق العقارية في حلب وضعت في مستودع وتمت حمايته والتعامل معه وكأنه منطقة أمنية، وأضاف: كان من الأفضل طرح قانون عقاري مستقل لكن هذا يحتاج إلى جهود هائلة، وليس من الممكن انتظار تحرير المناطق كلها، ولكن يجب العمل وعلى تطبيقه في المناطق المحررة، وأن استخراج الوثيقة في تاريخها يحد بنسبة 80% من المشاكل، وما تبقى من مشاكل عقارية يمكن حلها بالقضاء.

ولأنها الطريقة الأمثل لتثبيت الملكيات اقترح همام مسوتي حفظ الوثائق بطريقة الكترونية أبدية، وذكر عمار الأسد تجربة المصالح العقارية في محافظة اللاذقية ضمن المناطق التي طالها الإرهاب وتم تخريب الصحيفة العقارية، لكن المديرية أخذت احتياطاتها بإعادة ما تم فقده.

الأفضل عالمياً

وكان من بين المساهمين بمناقشة كل تفصيل قانوني د. محمد خير العكام الذي ذكر أن نظام السجل العقاري في سورية هو الأفضل في العالم، ولكن بعض التفاصيل يجب أن تدقق أكثر، ويجب وضع النقاط على الحروف، فالوثائق الورقية قد تتعرض للتلف أو الفقد، وعلينا حفظ حقوق الملكية، وفي مداخلة نضال شريطي رأى أنه لا يمكن انتظار عودة كل الغائبين إلى أماكنهم لكي يعملوا على تثبيت ملكياتهم، ومن له اعتراض عندما يعود بإمكانه فعل ذلك فالقانون يضمن له من 5-15 عاماً لتصحيح الأخطاء، وللحد من التزوير والتلاعب اقترح رياض طاووس التشدد في عقوبة من يقدم وثائق مزورة، علماً أن القانون الجديد حدد مدة الحبس بين1- 3 سنوات وغرامة تتراوح بين 10- 100 ألف ليرة لكل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية.

حفظ الحقوق

وفي سياق الرد على الأسئلة والمداخلات أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الحاجة لإصدار نص تشريعي يقوم بتنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كلياً أو جزئياً واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها، وبيّن الوزير مخلوف أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري، حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملاً لمهمة السجل العقاري.