ص 4:04 2017/10/24

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف أنه لايستبعد مشاركة وفود جديدة في اجتماع «أستانا7» حول سورية المقرر أواخر الشهر الجاري.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن عبد الرحمانوف قوله للصحفيين أمس: لا أستبعد حضور مشاركين جدد في اجتماع «أستانا7» حول سورية وكل شيء يعتمد على مدى تنسيق الدول الضامنة لأعمالها، مشيراً إلى أنه تم إرسال الدعوات للمشاركين في الاجتماع القادم.

من جهة ثانية أعلنت دائرة الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الكازاخية أمس أن الجلسة الختامية لاجتماع «أستانا7» حول سورية ستعقد يوم الـ31 من تشرين الأول الجاري في فندق ريكسوس، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن بداية الجلسة في وقت لاحق.