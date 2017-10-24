ص 4:04 2017/10/24

دعا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي إلى إحلال السلام والاستقرار في سورية والمنطقة.

ونقلت «سانا» عن البطريرك يازجي قوله خلال ترؤسه قداساً في كنيسة القديسين بطرس وبولس الأنطاكية في واشنطن رفع خلاله الصلاة من أجل سورية وبلدان المنطقة: كنيسة أنطاكية تحمل في قلبها هموم بلدان الشرق كلها وتسعى إلى أن تضع طاقاتها في سبيل إعطاء صورة حقيقية لما يجري فيها.

وأشار البطريرك يازجي إلى دور الحضور المسيحي في الشرق الأوسط في الحوار وبناء جسور التواصل بين الحضارات

والثقافات.

ودعا البطريرك يازجي خلال تطرقه إلى موضوع المخطوفين ومنهم مطرانا حلب بولس يازجي متروبوليت أبرشية حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا إبراهيم متروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس إلى تحريك الجهود في سبيل تحريرهم من أيدي الإرهابيين الخاطفين لهما.