ص 4:04 2017/10/24

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن تنظيم «داعش» الإرهابي هُزم في سورية بفعل ضربات الجيش العربي السوري وحلفائه وكل المنضوين في محور المقاومة وأن التاريخ سيكتب أن هؤلاء هم من قاتل هذا التنظيم الإرهابي وسحقه وأسقط مخططه.

ونقلت «سانا» عن دعموش إشارته خلال كلمة له في بلدة أرزون الجنوبية أمس إلى أن الولايات المتحدة هي من صنعت تنظيم «داعش» الإرهابي بتمويل سعودي وخليجي وقال: إنه لا يحق لمن يدعم الإرهاب أن يتكلم عن مكافحته ويصنف الآخرين إرهابيين.

ولفت دعموش إلى أن السعودية باتت من أشد المحرضين على لبنان ومقاومته وهي من يقود حملات التشويه ضد المقاومة ويمارس الضغوط ويحرض اللبنانيين عليها وهي تدعو صراحة إلى قيام «تحالف دولي» للعدوان على لبنان ومقاومته وتجيش العالم لذلك.

وشدّد على أنه إذا كانت السعودية تفكر بأن لبنان يمكن أن يكون الساحة التي تعوّض فيها عن فشلها وعجزها في سورية، فهي واهمة ومخطئة لأن لبنان سيكون عصيّاً على مخططاتها كما كانت سورية والعراق والآن اليمن.

كذلك، أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب اللبناني هاني قبيسي أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية هي دليل على هزيمة عملاء العدو الإسرائيلي الإرهابيين في سورية.

ولفت قبيسي في كلمة له في بلدة زبدين الجنوبية أمس إلى أن المقاومة انتصرت على العدو الإسرائيلي والمتآمرين من بعض العرب بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وقال: إن السحر انقلب على الساحر وهُزم الإرهاب في سورية والعراق ولبنان وفشلت المؤامرة الإرهابية بتقسيم المنطقة.

وأضاف قبيسي: إننا بحاجة إلى مواقف مشرفة تدعم القضية الأساس قضية فلسطين، مشيراً إلى أنه لو وضعت كل الإمكانات والأموال العربية التي صرفت على دعم الإرهاب في سورية ولبنان والعراق واليمن في خدمة القضية الفلسطينية لتم تحرير جميع الأراضي المحتلة.