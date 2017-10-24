ص 4:04 2017/10/24

تعد شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي الأقل من بين كل الرؤساء السابقين للولايات المتحدة، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من مرور 274 يوماً على توليه الرئاسة في أمريكا، إلا أن شعبية هذا الرئيس لا تزال في انخفاض مستمر داخل الأوساط الأمريكية.

وفي السياق قالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية على موقعها الإلكتروني: لقد كشف استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة «غالوب» مؤخراً، أن شعبية ترامب انخفضت كثيراً ووصلت إلى أدنى مستوى لها.

ووفقاً لنتائج هذا الاستطلاع فإن شعبية ترامب انخفضت هذا الأسبوع ووصلت إلى 35%، في الوقت الذي كانت فيه الأسبوع الماضي 38%.

وفي سياق متصل ارتفعت نسبة حالة عدم الرضا عند المواطنين الأمريكيين إزاء سياسات ترامب، لتصل إلى أعلى مستوياتها، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة، حيث وصلت نسبة هذا الاستياء إلى 60%، بانخفاض 1% عن أعلى معدل لهذه الحالة والتي وصلت في أيلول الماضي إلى ما يقارب 61%.

تجدر الإشارة هنا إلى أن مؤسسة «غالوب» قامت بمسح ميداني على أكثر من 1500 أميركي بالغ، مع نسبة خطأ إيجابية وسلبية وصلت إلى 3%.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي فإن شعبية الرؤساء السابقين للولايات المتحدة لم تكن منخفضة إلى هذا المستوى خلال 270 يوماً من توليهم رئاسة البلاد، كما هي الحال مع ترامب.

إلى ذلك, أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه موقع «فايف ثيرتي ايت» الإلكتروني أن شعبية ترامب لن تصل إلى 50 % خلال السنوات القادمة وأشار الموقع إلى أن شعبية هذا الرئيس هي 47,8 % وأكد أن هذه النسبة في انخفاض مستمر.