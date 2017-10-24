خالد الشويكي ص 1:01 2017/10/24

استعداداً لبطولة آسيا 2018 التي ستقام خلال شهر شباط القادم في ميانمار غادرتنا أمس لاعبة المنتخب الوطني للدراجات تحت 23 سنة أميمة نيوف إلى إيران لإجراء معسكر تدريبي يستمر حتى موعد انطلاق البطولة المذكورة بإشراف المدرب الإيراني محمد ناصري وذلك برعاية الفريق القاري

(VIP SPORTS) للموسم الرياضي 2018.

وقبيل مغادرتها قالت اللاعبة نيوف: سأكون لاعبة مثالية من حيث الالتزام بالتدريب وتنفيذ البرنامج التدريبي بالشكل الصحيح لأنني تعلمت من القائمين على اتحاد الدراجات وكوادر اللعبة هذا الالتزام مع مدربينا في المنتخب الوطني، ولا أخفيكم فأنا مستواي جيد وتدريباتي على درجة عالية من المستوى الفني الذي يزيد من خلال المعسكرات التدريبية والبطولات التي نشارك فيها.

المدرب سامر ويس قال: اللاعبة نشيطة ومتابعة واختيارها للمعسكر التدريبي في إيران كان صائباً لأنها خير من تمثل الدراجة الأنثوية في بطولة آسيا، وهذا لا يعني أنه لا توجد لدينا لاعبات أخريات بل هناك لاعبات لهن مشاركات وبطولات قادمة يستعددن لها أيضاً، ونحن في اتحاد الدراجات نسعى جاهدين لإشراك جميع لاعبينا ولاعباتنا في أي مشاركة خارجية أو معسكرات، لأنها تعود بالفائدة على اللاعب نفسه ومن ثم على رياضة الدراجات التي أصبحت تثبت نفسها يوماً بعد يوم من خلال النتائج التي تحققها، وبالطبع كلنا أمل في أن تستمر رياضة الدراجات بتألقها وتحقيق الإنجازات التي يحققها اللاعبون واللاعبات في جميع المشاركات الخارجية التي تعد قليلة جداً نوعاً ما قياساً لما يحتاجه الدراج من ساعات تدريبية على مدار العام لأن رياضة الدراجات وكما يعلم الجميع هي رياضة زمن، ومن أجل ذلك ترانا في اتحاد اللعبة نتابع أزمان اللاعبين في البطولات بدقة لمعرفة مستوى كل لاعب، وذلك سعياً لتحقيق مشاركة فاعلة ونتائج جيدة.

kshwiki@Gmail.com

