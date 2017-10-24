ص 1:01 2017/10/24

يسير دوري المحترفين لكرة القدم، كما خطط له اتحاد اللعبة، واليوم نحن على موعد مع مباريات الجولة الثانية (ذهاباً) والذي يطفو على السطح لقاء الجيران (الديربي) حطين وتشرين الذي يحتضنه ملعب الباسل في اللاذقية في الخامسة مساءً وعلى الأضواء الكاشفة، بينما اللقاءات الثلاثة المتبقية ستنطلق بدءاً من الثالثة عصراً، وفيها يلتقي حامل اللقب الجيش مع النواعير في الفيحاء، والمجد الذي يستضيف الاتحاد في ملعب تشرين، والوثبة يحل ضيفاً على المحافظة في ملعبه، وتستكمل المنافسات الأربعاء بلقاء الطليعة الذي يستضيف على أرضه الشرطة، والجمعة يستقبل حرفيو حلب الجهاد في ملعب رعاية الشباب، وتختتم الجولة منافساتها بلقاء القمة في ملعب خالد بن الوليد في حمص بين الكرامة والوحدة.

مباراة الأسبوع

مباراة القمة (الديربي) بين الجارين حطين وتشرين، لها نكهة خاصة، وتحمل في طياتها معاني القوة والندية والتحدي، ويتوقع أن تمتلئ مدرجات ملعب الباسل بالجماهير من أنصار الفريقين، وستكون منقولة على الهواء مباشرة على شاشة قناة سورية دراما، حطين يسعى للتعويض بعد خسارته المفاجئة أمام النواعير في الجولة الأولى، وهذا طموح مشروع، لكن هذا الطموح سيصطدم برغبة التشرينيين في الانطلاقة المثالية للحفاظ على المستوى والأداء والمركز الذي حققه الموسم الماضي (مركز الوصافة) وربما يصعب التكهن بنتيجة المباراة، فأرض الملعب من ستكشفها.

طموح

الجيش والنواعير سيخوضان لقاء اليوم، وهما منتشيان بالفوز الثمين على الوحدة وحطين على التوالي وكلاهما يضع نصب عينيه النقاط الثلاث بغض النظر عن الأداء، فالجيش حسب تصريحات كادره الفني والتدريبي لـ (تشرين) بأنه يلعب للنقاط، ولاسيما أن طموحه يتمثل بالحفاظ على اللقب، على الرغم من أن تشكيلته بحاجة أكثر للانسجام والتآلف والتعاون، والنواعير بدوره أدى جيداً أمام حطين وتفوق عليه، واليوم هو يدرك تماماً بقيادة مدربه محمود ارحيم صعوبة لقاء الجيش، لكن الخروج من ملعب الفيحاء بنقطة تعادل أمر جيد وسيعطي اللاعبين حافزاً لمواصلة الأداء والنتائج الطيبة منذ البداية.

العودة المبكرة

الاتحاد لم يظهر بالشكل المطلوب أمام جاره الحرفيين، وخسر نقطتين مهمتين منذ البداية، فهل يستطيع هذا الموسم بقيادة مهند البوشي من قلب الموازين؟ وبعكس الموسم الفائت عندما راهن الجميع على منافسته على اللقب، وهذا ما لم يكن بمكانه؟.

والمجد حصل على نقطة تعادل الجولة الماضية بتعادله مع الوثبة، فهل هذه الحالة ستلازمه كما الموسم الماضي؟ وهل يستطيع هشام الشربيني كسرها؟

للتعويض

المحافظة خرج خاسراً أمام الشرطة بهدف ولم يستطع التعديل، لكن هي البداية، فهل يستطيع أنس السباعي التعويض أمام الوثبة الذي تعادل مع المجد، فالأوراق ليست مكشوفة للفريقين لأنها البدايات، وربما الفرق لم تدخل أجواء الدوري، لكن النقطة مهمة على كل الحالات.