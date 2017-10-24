باسمة إسماعيل ص 1:01 2017/10/24

الثقافة موقف من العالم، وهو موقف فردي، ومَن يشكل الموقف الجماعي هو الفرد، من هذا القول يبدأ القاص حسن م. يوسف لقاءه في النقدية التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان اللاذقية الثقافي بمشاركة الناقد عاطف البطرس وتناولت مجموعة يوسف القصصية الأخيرة «الساخر يخرس».

يقول البطرس: إن دلالات صفحة الغلاف سيميائياً موجعة ومحزنة، من خلال حرف الهمس «السين» وهو حالة وسطى بين قطع اللسان والجهر بالكلام، (الساخر- يخرس- حسن- يوسف) ويرى الناقد أن هذه السيميائية الكلامية لم تأت مصادفة وإن كانت تحمل اسم إحدى هذه القصص.

يشير بطرس إلى أن المجموعة تتحدث عن هم وطني- اجتماعي- إنساني- سياسي، وهذه الهموم تتداخل في القصة الواحدة، قدمها الكاتب بمهارة عالية وبنزعة ساخرة، حيث يعتمد على فكرة مركزية أو بؤرة تشع وتنتشر ثم يلملم خيوطها إما بالحكمة، أو بنهاية مفاجئة تضطر القارئ في كثير من الأحيان لإعادة قراءة القصة من جديد، لإدراك المغزى واستخلاص دلالاتها، ففي القصة الأولى (بحار من أوغاريت) المكتوبة عام 2004 كأن الكاتب يؤسس على قيمة وطنية، فكيف لبلد أن ينهض إذا لم يكن أبناؤه ينتمون إلى وطنهم عن وعي ومعرفة، لنجد مهارته في القصة الثانية (مغامرات الواوي) المكتوبة أيضاً عام 2004 فكما هو معروف القصة القصيرة لا تحتمل تعدد الشخصيات فهي لبرهة زمنية قصيرة، لكن حكايات الواوي تذكرنا ببقعة ضوء، فكل مشهد من المشاهد التي مرت في القصة يمكن أن يكون قصة.

يشير البطرس إلى أن كل قصة في هذه المجموعة أكبر من حكايتها، فقد اعتمد الكاتب في نصه على مفهوم البنية وهي محصلة تفاعل الأجزاء المكونة للخطاب السردي إضافة للدراما، فلا يوجد في نصه إسراف بالحوار، والسرد متسلسل، ولا يوجد جمل فائضة، فقد أعادنا الكاتب حسن إلى مراحل الواقعية بالسرد في القصة السورية.

في معرض رد الكاتب حسن على بعض تساؤلات الحضور قال: القصة كائن حي، مشيراً إلى أن البساطة التي قال عنهما الناقد بطرس شيء عظيم لا يمكن أن نصل إليه إلا بالفهم، بينما التبسيط جريمة وهو حالة سخيفة لا تحترم المتلقي.

مؤكداً أنه سيبقى يحاول أن يُحصّل للكلمة ما تستحق أو بعضاً مما تستحق من احترام.

يشار إلى أن مجموعة «الساخر يخرس» صدرت عام 2016 عن اتحاد الكتاب العرب.

Basemhesmail78@gmail.com