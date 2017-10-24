إلهام العطار ص 1:01 2017/10/24

في مشهد يكاد يتكرر كل لحظة تقريباً في الشوارع والأماكن العامة وحتى المؤسسات والمدارس، تمتد يد أحد المارة أو راكبي وسائل النقل الخاصة والعامة، لتلقي بورقة أو كيس أو ما شابه من مناديل ورقية وغيرها، من دون أي شعور بأن في هذا التصرف خطأً أو تعدياً على البيئة التي يجب علينا المحافظة عليها وزرع حبها في عقول وأفئدة أولادنا وطلابنا بدءاً من المراحل العمرية الأولى، فغرس القيم البيئية الحضارية في سن مبكرة، الذي يتأتى عن طريق التعليم والمعرفة والتشجيع من قبل الأهل والمدرسة، يعد الطريق الصحيح وأحد أهم مفاتيح التغيير على المدى الطويل لتنمية قدرات الأطفال وتوعيتهم من أجل نبذ العادات والسلوكيات البيئية السيئة، وذلك حسبما أكدت دعد فلوح عضو جمعية رواد البيئة في جرمانا، وصاحبة تجربة بيئية ناجحة ومميزة حينما كانت مديرة للمدرسة التي حملت اسم ابنها الشهيد همام نورس فلوح، خلال وقفة لها مع «تشرين» استعرضت فيها عدداً من النقاط التي تساهم في تعليم الأطفال والطلاب وكيفية التعامل مع البيئة من حولهم.

حديث ذو شجون

تقول السيدة فلوح: الحديث عن البيئة حديث متشعب، لا يقتصر على شخص ما بمفرده أو مؤسسة معينة، بل تمتد المسؤولية فيه لتطول الجميع والبداية بالطبع من البيت، فالأهل لهم تأثير كبير ويجب أن يكونوا القدوة والأنموذج لأبنائهم في قضية الحفاظ على البيئة ونظافتها، وأن يحرصوا على تبيان قيمة النظافة أمامهم، وعلى جعلهم شركاء لهم أثناء القيام بأعمال التنظيف المنزلية وعند زراعة النباتات، ففي ذلك العمل تنمية لقيمة الإنتاج والعمل الجماعي، أضف إلى ذلك أن عليهم دعوتهم بين الحين والآخر للقيام برحلة إلى المدينة وأخرى للريف واصطحابهم إلى الحدائق العامة وتعويدهم الالتزام بالتعليمات للمحافظة على نظافة المكان، كما يجب عليهم دعوتهم لمشاهدة أفلام عن بلدان تفتقر للنظافة والعكس، ومن المهم أيضاً تشجيعهم على قراءة كتب عن حياة الحيوانات التي تواجه خطر الانقراض، أما بالنسبة للمدرسة ودورها في هذا المجال فهي تشترك مع الأسرة في عدد من النقاط، من أهمها حث الطلاب وفي كل المراحل على ترشيد استهلاك الماء والكهرباء حتى ينمو ويتعزز في داخلهم الشعور بالمسؤولية تجاه الموارد والطاقات في وطنهم، وتشجيعهم على المشاركة بالحملات البيئية، وتنفرد المدرسة بضرورة تعويد الطلاب على الاهتمام بنظافة الصف بشكل خاص، والمدرسة بشكل عام، من خلال تنبيههم بعدم رمي الأوراق والقاذورات أو المناديل الورقية أو بقايا السندويش إلا في المكان المخصص لذلك، وبتجنب الكتابة على المقاعد أو الجدران أو العبث بأثاث المدرسة أو محاولة تمزيق الكتب والدفاتر، وتوجيههم للحفاظ على مكتبة المدرسة وحديقتها ومخبرها وعلى نظافة دورات المياه فيها.

وأضافت فلوح: إن زرع هذه الأفكار وغيرها من المقولات التي تعد أن البيئة النظيفة سمة تميز المجتمعات الراقية وأنها مقياس لرقي الأمم وتقدمها ودليل على سمو حضارتها، في ذهن الطلبة عمل ليس بالسهل وهو يأتي بالتدريج نظراً للبيئات المختلفة التي يأتون منها، ويبدأ من خلال وضع ملصقات توضيحية تحفزهم على العمل من أجل الحفاظ على بيئة مدرسية مريحة تحقق لهم الراحة النفسية والذهنية، ويحتاج إلى المتابعة اليومية من المدير والموجه والمرشد النفسي والاجتماعي ومن مدرس الصف الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة وتوجيه عقوبات قد تصل حد الحرمان من الدرس في حال كان الصف غير نظيف، وبالطبع لا ننسى قبل كل شيء زرع حب الصف وحب المدرسة والمكان والوطن في نفوس الطلبة.

وعن تجربتها التي جعلت من مدرستها مضرباً للمثل قالت فلوح وبعد تنهيدة عبّرت عن اشتياقها إلى تلك الأيام: التشجيع كان الأساس في التجربة، وإلى جانبه يقف الحزم، ولذلك فقد عملنا في المدرسة على إحياء فكرة عرفاء النظافة وتفعيل دورهم داخل الصف وفي الباحة، وطلبنا من الطالبات لمن ترغب إحضار «زريعة» من البيت لوضعها في نافذة الصف أو في حديقة المدرسة، كما طلبنا من الأوائل منهن زرع غرسة وكتبنا عليها أسماءهن تكريماً لهن وحتى الطالبة ذات الوضع الدراسي المتوسط كنا نقوم بزرع غرسة لها في حال تحسنت دراسياً، ولتشجيع الطالبات أكثر فأكثر كنا ننظم مسابقة لاختيار أجمل وأنظف صف، ونقوم بتوزيع الهدايا الرمزية على الطالبات لتشجيعهن على الزراعة والدراسة والمحافظة على النظافة بآن معاً.

ثقافة غائبة

ولدى سؤالها عن دور المجتمع والجمعيات البيئية لفتت فلوح إلى أنه لا توجد في مجتمعاتنا ثقافة بيئية، فنحن نعاني من فقدان وغياب تلك الثقافة وإن كانت موجودة فهي لا تتجسد على أرض الواقع، وعزت السبب إلى عدم وجود عقوبة لضبط أسلوب وسلوك المواطنين تجاه البيئة، فالبلديات تفرض الغرامة والروتين يضيع الجدوى والفائدة المرجوة منها، وعن دور الجمعيات أشارت إلى أن معظمها خف نشاطها بسبب الحرب وظروفها القاسية، ومنها جمعيتنا التي انطلقت في العام 2004 وفي ظل رؤيتها نحو مجتمع يرقى إلى ثقافة بيئية حقيقية، عملت على تنفيذ مشاريع متعددة كمشروع سيارة صديقة للبيئة وأطلقت حملات توعوية كحملة «لا لأكياس النايلون» وعقدت ندوات ومحاضرات في هذا الخصوص وقامت برحلات بيئية علمية وترفيهية، والآن وبعد أن عاودنا نشاطنا من جديد نسعى لتطبيق مشروع استعمال الدراجة الهوائية وذلك من خلال اطلاقنا للمبادرة الدورية 2017 لتشجيع التنقل بالدراجة الهوائية التي تهدف إلى التخفيف من التلوث والدخان والضجيج والازدحام المروري في آن معاً.

وتستمر حتى نهاية الشهر القادم يرافقها العديد من الفعاليات المجتمعية، كما حصلنا على موافقة لمعمل لتدوير الورق بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNDP»، الهدف منه تأمين فرص عمل واستغلال الورق التالف، كما حصلنا على موافقة من مديرية التربية لزيارة المدارس للحديث عن البيئة وأهمية الحفاظ عليها وتنسيب أكبر عدد من الطلاب للمشاركة في حملاتنا البيئية وهو مشروع سيترك أثراً وبصمة كبيرة داخل المجتمع لأن الأمر لن يتوقف عند الطلبة فحسب، فمن خلالهم سينتقل إلى أسرهم ومحيطهم ومجتمعاتهم.