لمى علي ص 1:01 2017/10/24

تزامناً مع الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة لمكافحة سرطان الثدي في بداية شهر تشرين الأول، انطلقت عدة مبادرات مجتمعية للمشاركة في تحقيق الأهداف العامة للحملة التي يمكن اعتبارها جزءاً من حملة عالمية مخصصة للتوعية بسرطان الثدي تجوب أغلب دول العالم في هذا الشهر من كل عام.. وقد تفردت الحملة الوطنية الرسمية بتقديم خدمات طبية مجانية للسيدات في مجال الكشف المبكر عن المرض، وعملت على جمع المبادرات المجتمعية وتوحيد جهودها لجعل تأثير الحملة السورية أشمل وأكثر قدرة على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر وإيصاله إلى أكبر شريحة ممكنة من السيدات.

ومن تلك المبادرات المجتمعية حملة «رسائل وردية» التي نظمها مركز دمر الطبي بالتعاون مع عدة جهات منها: منظمة آمال، الأمانة السورية للتنمية، الغرفة الفتية الدولية في سورية، المدرسة الباكستانية، شركة غلوب مد، ومجموعة بامبي الإلكترونية، حيث تسعى الحملة لتطبيق نشاطاتها في المدراس، المنظمات، المبادرات والشركات، وضمن المركز الطبي الذي يقدم نشاطاً مفتوحاً يستقبل سيدات من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

تهدف حملة رسائل وردية على مدى 30 يوماً إلى تحقيق التوعية حول الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، من خلال ورشات توعية طبية حول الكشف المبكر وطرق الفحص الذاتي، وتقديم معلومات يومية توعوية، وعرض قصص من الواقع.

وفي لقاء مع جودي طوزان مدير العلاقات العامة في مركز دمر الطبي، أشارت إلى أن قالب الحملة في هذا العام مطوّر عن العام الماضي، من حيث شكل الرسائل التي انتقلت من مرحلة المنشور المكتوب فقط إلى المنشورات التي تعتمد على الصورة والصوت والفكرة ضمن رسالة واحدة، إضافة إلى أن أفكار الحملة لهذا العام أوسع والشريحة المستهدفة أكبر، وقالت: المحاور الأساسية التي تم الاعتماد عليها العام الماضي في حملة التوعية كانت تدور حول ثلاث نقاط: التعريف بمرض سرطان الثدي، والأعراض التي من الممكن أن تواجه السيدة المصابة، وكيفية الفحص الذاتي، وفي هذا العام إضافة إلى المحاور السابقة تم التركيز على الأسئلة الوردية، وهي الأسئلة الشائعة حول مرض سرطان الثدي التي يحمل جزء كبير منها الكثير من الجهل الاجتماعي والأفكار غير الصحيحة التي تقف في وجه الوعي والكشف المبكر عن المرض، وهذا العام أصبحت الشريحة المستهدفة أوسع وشكل التوعية والنشاطات أشمل سواء على أرض الواقع في الأماكن المستهدفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن حملة الأونلاين.

وعن نشاطات الحملة أضافت طوزان: تقدم الحملة 40 دقيقة مجانية توعوية لسيدات كل جهة تعاونت مع الحملة، من قبل اختصاصيين في مجال أورام الثدي، والفئات المستهدفة للحملة: كل سيدة من مرحلة البلوغ إلى آخر يوم في حياتها، على الرغم من أن الثدي بعد عمر الـ 60 يتحول إلى كتلة شحمية ويفقد دوره الوظيفي، وإن المرحلة الأخطر والأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي هي من عمر 40 حتى 56 سنة، وتالياً لكل شريحة عمرية إجراءاتها الخاصة في الوقاية والكشف المبكر عن المرض، وضمن جلسات التوعية يتم تعريف السيدات على طريق الكشف المبكر في المنزل واكتشاف الأعراض ذاتياً، والخطوات العملية للوقاية من هذا المرض.

ومن نشاطات الحملة تقديم حسم 10% على صور (الماموغرام) الخاص بالكشف المبكر ضمن المركز الطبي، مع استشارة طبية نسائية مجانية، إضافة إلى عرض ونشر قصص وتجارب حقيقية لسيدات شُفين من مرض سرطان الثدي ومنهن مازلن في مرحلة العلاج، وذلك عبر الوسائل الإعلامية.

وبينت طوزان أن الحملة الإلكترونية وصلت حالياً إلى 80 ألف شخص، 90% منهم من السيدات، والتفاعل كبير من قبلهن، حيث يحقق المنشور الواحد بشكل وسطي وصول 2000–3000 شخص، وتفاعل 600– 1500 شخص، وهي أرقام ممتازة، وضمن تنفيذ الحملة عملياً على أرض الواقع، سيتم الوصول مع نهاية شهر تشرين الأول إلى 600 سيدة في الحد الأدنى.

وتختم جودي أن الحملة كان ينقصها جهد مكثف من قبل جهات داعمة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السيدات، وأن تتعاون المبادرات في هذا المجال تحت مظلة وزارة الصحة، لتكون فعالية الحملة أقوى وأشمل.