سامي عيسى ص 1:01 2017/10/24

أصدر رئيس مجلس الوزراء- المهندس عماد خميس تعميماً طلب بموجبه من كافة الوزارات ضرورة موافاة رئاسة مجلس الوزراء بجداول تتضمن أسماء مديري المؤسسات والشركات والمنشآت العامة التابعة أو المرتبطة بالوزارات الذين تم تكليفهم من قبل الوزراء وتاريخ إصدار القرار والاختصاص الدقيق للمكلف مع نسخة عن القرار الصادر بالتكليف لكل مدير على حدة.

يذكر أن التعميم جاء بعد ملاحظة الرئاسة صدور بعض القرارات المتضمنة التكليف بإدارة بعض المؤسسات والشركات عن الوزراء ريثما يتم إسناد الوظيفة الشاغرة للبديل المناسب وفق الأصول المقررة، علماً أن إسناد الوظائف المذكورة بموجب القانون من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.

وجاء التعميم لضبط عمليات التعيين وإسناد الوظائف الشاغرة وفق الصلاحيات التي حددها القانون.