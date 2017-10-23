ص 9:09 2017/10/23

لم يأت كشف صحيفة نمساوية عن قيام أجهزة استخبارات غربية بتحذير السلطات الأمنية الأوروبية من مخاطر استخدام «داعش» الإرهابي لأسلحة ومواد كيميائية في تنفيذ اعتداءات في أوروبا، والتأكيد أن التنظيم الإرهابي يمتلك مواد أولية من عنصر الهيدروجين أو الكلوروفلوريسبورات، بجديد على الدول التي حاربت التنظيمات الإرهابية لسنوات والتي علمت منذ البداية أن الإرهابيين سعوا وامتلكوا ونفذوا اعتداءات إرهابية بالغازات السامة وبالمواد الكيميائية في سورية والعراق أكثر من مرة, ومنها تجميعهم لمواد سامة في خان شيخون لاستخدامها.. وليحدث ما حدث.. وبانقلاب المشهد على الإرهابيين وبكاء الغرب على فشل أدواته الإرهابية في تنفيذ المهمة، رأينا كيف انكشف حقدهم على الشعب السوري.

وبعد ذلك ورغم كل التأكيدات والأدلة على أن الدولة السورية لم ولن تستخدم أي نوع من المواد السامة، إلا أن الغرب أبى إلا أن يعمل جاهداً «لتبرئة» تنظيماته الإرهابية من الاعتداء بالأسلحة الكيميائية ومنها الغازات السامة ضد المدنيين، وهي التي تختطف الأطفال وتنقلهم من منطقة إلى أخرى وتعرضهم لمواد سامة فقط لفبركة أفلام غايتها إعلامية قبل كل لقاء دولي حول سورية.

الصحيفة النمساوية بكشفها هذا تؤكد أن الإرهابيين يمتلكون أسلحة كيميائية وقد يستخدمونها في أوروبا، لكن الصحيفة لم تدرك أن تحذير أجهزة استخبارات من كيميائي «داعش» يعني أنها قالت صراحة وبالنيابة عن السلطات الأمنية الأوروبية إن التنظيمات الإرهابية ومنها «داعش» امتلكت واستخدمت في سورية أسلحة كيميائية وغازات سامة.