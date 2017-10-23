ص 1:01 2017/10/23

واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها في مطاردة الإرهابيين وتدمير معاقلهم في دير الزور, حيث أفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة نفذت عمليات عسكرية على تجمعات إرهابيي تنظيم «داعش» وتحصيناتهم شرق نهر الفرات سيطرت خلالها على بلدة خشام بالريف الشمالي الشرقي.

وأشار المراسل إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل العديد من إرهابيي تنظيم «داعش» وتدمير عرباتهم، مبيناً أن وحدات الهندسة في الجيش باشرت بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو التنظيم التكفيري في الشوارع والمنازل وساحات البلدة.

ولفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش واصلت ملاحقة إرهابيي تنظيم «داعش» في منطقة حويجة صكر وحققت تقدماً ملحوظاً بعد سيطرتها على عدد من النقاط والمباني التي كان يتحصن بها إرهابيو التنظيم.

إلى ذلك ذكرت مصادر أهلية من ريف دير الزور الشرقي أن نحو 50 إرهابياً من تنظيم «داعش» فروا مع عائلاتهم من مدينة البوكمال وريفها.