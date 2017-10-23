ص 1:01 2017/10/23

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة احتُفل أمس بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية البحرية.

وبدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار ثم عزف النشيد العربي السوري بعد ذلك جرى عرض عسكري شاركت فيه دورات الكلية.

وألقى اللواء قائد القوى البحرية ممثل راعي الاحتفال كلمة تحدث فيها عن الدور الكبير الذي تضطلع به القوى البحرية في الدفاع عن قدسية تراب سورية وشواطئها ومياهها الإقليمية مثمناً تضحيات وبطولات رجال القوى البحرية والدفاع الساحلي في معركة الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية.

ودعا اللواء قائد القوى البحرية المتخرجين إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والالتزام الطوعي بقواعد الانضباط العسكري وتنفيذ المهام بكل دقة وإتقان حباً بالوطن واستعداداً للدفاع عنه.

وشكر اللواء ممثل راعي الاحتفال المدربين على جهودهم التي بذلوها في إعداد المتخرجين وتأهيلهم ليكونوا أبطالاً في حماية بحر سورية وصون حدودها من أي عدوان.

كما ألقى مدير الكلية البحرية كلمة أشاد فيها بأهمية المعارف التي اكتسبها الطلاب المتخرجون وضرورة الاستمرار في تطوير الخبرات ليكونوا أكثر قدرة على مواجهة التحديات موصياً إياهم بأن يكونوا قدوة لمرؤوسيهم في ميادين التدريب والعمل.

بعد ذلك جرت مراسم تسليم العلم واستلامه وأدى المتخرجون القسم العسكري ثم تلي أمر النجاح وأمر تسمية الدورة المتخرجة باسم الشهيد البطل الملازم أول فهد محمد عدرة وتم توزيع الشهادات والهدايا على المتخرجين الأوائل.