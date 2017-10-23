ص 1:01 2017/10/23

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد قام رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بزيارة عمل إلى محافظة طرطوس لتتبع نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي أطلقت سابقاً في المحافظة وذلك ضمن جولته التي بدأها من محافظة حماة وشملت أيضاً محافظة اللاذقية.

وفي بداية الجولة زار المهندس خميس مشروع السكن الشبابي بمدينة طرطوس واطلع على نسب التنفيذ، مؤكداً أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ضمن المواصفات الفنية والعقدية.

كما استمع المهندس خميس لعدد من المكتتبين ومعاناتهم بخصوص ارتفاع أسعار الشقق المخصصة بشكل كبير لا يتناسب مع مستواهم المادي في ظل الارتفاع الكبير للأسعار، حيث طلب إعداد مذكرة من المكتتبين تتضمن مقترحاتهم حول إمكانية تخفيض التكاليف والأقساط، مشيراً إلى أنه يتم العمل لفتح باب القروض السكنية.

وأوضح مدير فرع الإسكان بطرطوس المهندس معمر أحمد أن الأعمال في مشروع السكن الشبابي تسير بوتيرة عالية، حيث تم تخصيص 429 شقة في الشهر السادس من العام الحالي وتستكمل حالياً الأعمال في 129 شقة ستخصص مع نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن عدد الشقق الكلي للمرحلة الأولى 1032 شقة، مضيفاً: أعمال الهيكل أنجزت بالكامل للشقق التي تم تخصيصها، وتقوم الشركة السورية للشبكات بتركيب الخلايا الكهربائية ومراكز التحويل وتنفيذ الشبكة الهاتفية والإنارة، وأن التسليم سيتم خلال العام القادم.

واطلع رئيس الحكومة على آلية عمل مكتب الشهداء في مجلس مدينة طرطوس والخدمات التي تقدم وفق قاعدة بيانات مؤتمتة خاصة بكل أسرة. وقدمت مديرة مكتب الشهداء بالمحافظة منى إبراهيم شرحاً حول آلية عمل المكتب الذي يوجد له فروع في 17 وحدة إدارية بمختلف مناطق المحافظة يحوي كل منها مجموعة عمل مهمتها متابعة أتمتة بيانات ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، كما تمّ طرح هيكلية للمزايا والخدمات وما تقدمه من خدمات والمنح على مستوى المحافظة ومتابعة طلبات ذوي الشهداء بالتعاون مع دائرة شؤون الشهداء بالمحافظة.

كما زار رئيس مجلس الوزراء مكتب شؤون الشهداء العسكري بالمحافظة واطلع على آلية العمل ووجّه بتوفير كافة المستلزمات والإسراع بإنجاز البنية التحتية للمقر الجديد والنقل إليه قريباً، إضافة إلى تخفيف أعباء الإجراءات المركزية المتعلقة بمنح التعويضات وبدل السكن وتخفيف الإجراءات المركزية المتعلقة بذوي الشهداء والجرحى.

وتفقد رئيس الحكومة مشروع عقدة الشيخ صالح العلي الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 75 بالمئة، حيث تمّ وضع الحركة السفلية والسطحية بالخدمة وأعمال الجسر قيد التنفيذ تنفذها الشركة العامة للطرق والجسور باللاذقية وتأتي أهمية هذه العقدة كونها تربط بين المرفأ التجاري والمنطقة الحرة بالأوتوستراد الدولي حمص- طرطوس قيمتها العقدية 450 مليون ليرة سورية، أما مشروع عقدة الكراجات الجنوبية فتنفذها مؤسسة الإنشاءات العسكرية فرع حمص بتكلفة 651 مليون ليرة سورية وتأتي أهميتها من أنها تربط المدينة بالمواقع السياحية مع الأوتوستراد الدولي وستوضع بالخدمة نهاية العام الحالي.

كما اطلع المهندس خميس على عمليات تأهيل شارع الثورة الذي أنجز بالكامل من ناحية الإكساء والتعبيد بتكلفة 97 مليون ليرة، إضافة لتنفيذ مشروع إنارة بالطاقة الشمسية، كما زار أوتوستراد طرطوس- الدريكيش، حيث يبلغ طول الطريق الحالي 27 كم القيمة العقدية 3,7 مليارات مبرم بعقدين الأول مع الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة 1٫7 مليار نسبة التنفيذ 15%، والثاني بقيمة مليارين مبرم مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بنسبة تنفيذ 30% وأهمية هذا المشروع أنه سيختصر 45 منعطفاً ومسافة 3 كم ويساهم في التنمية العمرانية واختصار الوقت للنصف ويشكّل وفراً اقتصادياً للسيارات وتأمين السلامة المرورية من خلال فصل الحركة ودراسة الدوارات والنقاط التبادلية «المعابر» ويتوقع إنجازه خلال سنة ونصف السنة وهي المدة العقدية.

وفي تصريح للصحفيين قال المهندس علي حمود وزير النقل ورئيس لجنة تتبع المشروعات المباشر بها بعد الزيارة الأولى لرئيس الحكومة لطرطوس: الجولة اليوم لتفقد المشروعات التي تم التوجيه بها خلال الزيارة الأولى في الشهر الرابع، حيث بدأنا بالسكن الشبابي، ولاحظ الفريق الحكومي حجم الإنجازات في هذا القطاع، حيث تم تخصيص 429 شقة وسيتم تخصيص 120 قبل نهاية العام.

وفي عقدة الشيخ صالح العلي المرورية تم تفقد الأعمال التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 75%، مؤكداً أنه سيتم تشغيلها بالكامل قبل نهاية العام.

أما فيما يخص العقدة الجنوبية بيّن الوزير أن الأعمال تسير بوتيرة جيدة وبهمة عالية وسيتم إدخالها إلى العمل قبل نهاية العام.

وفيما يخص طريق الدريكيش- طرطوس أكد المهندس حمود أن العمل يسير بوتيرة عالية وعلى جبهات عمل متعددة وشركات متعددة لكي يتم تنفيذه قبل الفترة المحددة. كما زار رئيس الحكومة المنطقة الصناعية بالدريكيش التي تبلغ مساحتها 4 هكتارات ونصف الهكتار بتكلفة 776 مليوناً وتنفذها الشركة العامة للبناء والتعمير. ووضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية بصافيتا والتي تبلغ مساحتها 10 هكتارات تنفذها الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة 958 مليوناً وتضم 243 مقسماً.

وتأتي أهمية المناطق الصناعية من كونها أساساً ورافعةً لعملية التنمية المستدامة لمحافظة طرطوس بشكل خاص والساحل السوري بشكل عام. كما التقى في فندق الدريكيش عدداً من أسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري بمدينة الدريكيش، حيث استمع لمطالبهم واعداً بالعمل لتأمين كل مطالبهم ضمن الإمكانات المتاحة.

رافق رئيس الوزراء في جولته وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الإدارة المحلية ووزير الموارد المائية ومحافظ طرطوس ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي.

خميس يضع حجر الأساس لسوق مكاتب بيع السيارات بالمنطقة الصناعية باللاذقية

وكان خميس والوفد الوزاري المرافق اختتم زيارته إلى محافظة اللاذقية أمس بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء سوق مكاتب لبيع السيارات في المنطقة الصناعية باللاذقية والاطلاع على واقع التنفيذ في شارع النسيج في مدخل المدينة.

ووجّه المهندس خميس المعنيين الإسراع بتنفيذ سوق مكاتب السيارات ووضع برنامج زمني محدد لعملية التنفيذ والالتزام به، وإجراء عملية تقييم كل شهرين للوقوف على ماتمّ تنفيذه.

وأشار رئيس مجلس مدينة اللاذقية الدكتور أحمد وزان إلى أن مشروع سوق مكاتب بيع السيارات يقام على مساحة 40 دونماً وسط المنطقة الصناعية، وتصل تكلفته إلى 1٫656مليار ومدة التنفيذ سنتان ونصف السنة، ويتضمن إقامة 200 مكتب، والبناء مؤلف من طابقين والمساحة الكلية لكل مكتب 130م2، موضحاً أن دراسة المشروع انتهت وتم التعاقد مع فرع التشييد السريع في شركة البناء والتعمير باللاذقية لتنفيذ المشروع.

وأضاف وزان: سيتضمن المشروع مجموعة من الخدمات مصرفية ومالية ومكتبية وقسم شرطة، وسيحدث فيه مكتب خاص للمواصلات لمعاملات تسجيل وتجديد أوراق السيارات، مشيراً إلى أن الإنارة داخل المبنى والشوارع تعمل على الطاقة الشمسية.

وقال وزان: الهدف من المشروع العمل على نقل مكاتب السيارات في المدينة إلى المنطقة الصناعية من أجل تخفيف الازدحام في الشوارع والتخلص من وقوف السيارات على الأرصفة ما يسهل الحركة المرورية وحركة الناس على الأرصفة.

وحول مشروع شارع النسيج «المحلق الجنوبي» أوضح وزان أن المشروع عبارة عن إعادة تجديد للطريق القديم والمتهالك بطول 1٫8 كم، ويتضمن توسيع الطريق من 6 أمتار إلى 16م وفتح ممرات جديدة وإعادة إصلاح الصرف الصحي، وتركيب تصريف مطري جديد، وتكلفة المشروع الأولية 206 ملايين، مدة التنفيذ شهران، والشركة المنفذة الإنشاءات العسكرية، والهدف من المشروع ربط الشارع مع الأوتوستراد الواصل من المدينة السياحية الجنوبية، وكذلك ربطه مع الأوتوستراد الدولي اللاذقية – طرطوس، وتكمن أهمية المشروع في تخديم منشآت عامة وخاصة عديدة في المنطقة.