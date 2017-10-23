ص 1:01 2017/10/23

أكد المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي أن الانتصارات التي يحققها سورية والعراق ضد الإرهاب ومموليه وداعميه أفشلت المخطط الغربي لتمزيق المنطقة.

وأشار الهلال خلال لقائه أمس وفد شيوخ عشائر العراق في مبنى القيادة القطرية في دمشق إلى أن استهداف الغرب لسورية والعراق يأتي لكونهما يشكلان العمق الاستراتيجي للوطن العربي بأكمله.

ولفت الهلال إلى أهمية التوقيت الذي تأتي فيه زيارة الوفد إلى سورية لحشد الصفوف خلف الجيشين العربيين في سورية والعراق في مواجهة الإرهاب ومواكبة انتصاراتهما.

وأكد الهلال أن الجميع أصبح على معرفة ودراية بالمخطط الذي استهدف دمشق وبغداد لكنهما بفضل التفاف الشعبين حول جيشيهما وقيادتيهما استطاعا دحر أعداء الأمة وأدواتها في المنطقة.

ونقلت «سانا» عن الهلال إشادته بالدور البارز لشيوخ القبائل الشرفاء في العراق في حسم المعركة لأن الولايات المتحدة والغرب حاولوا وضع «خطوط حمراء» للفصل بين سورية والعراق لكن كل هذه الخطوط سحقت بفضل إرادة وتصميم الشعبين الشقيقين والتفافهما حول جيشيهما.

من جهته رئيس الوفد الشيخ الدكتور علي رشدي العنيزي أكد على وحدة الشعب العراقي والسوري المتجذرة على مر التاريخ.

كما أشاد العنيزي بالصمود الأسطوري للشعب والجيش العربي السوري الذي لولاه لكان للوطن العربي خريطة أخرى من رسم الولايات المتحدة الأميركية.

بدورهم أعضاء الوفد أكدوا أن العراقيين يباركون لأنفسهم بانتصارات الجيش العربي السوري لأن دمشق وبغداد امتداد لحضارة واحدة، ومسؤولية الحفاظ على وحدة هذين البلدين تقع على عاتقنا لأننا شعب واحد له مصير واحد وحياة واحدة.