دمشق ـ يسرى ديب: ص 1:01 2017/10/23

كانت جلسة مجلس الشعب الثامنة من الدورة العادية الخامسة والتي عقدت أمس برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس تشبه «الناجح ويعيد»، إذ إن أغلب جدول أعمال الجلسة كان استعراضاً لتفاصيل نشاطات المجلس خلال الفترة الماضية باستثناء إقرار مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 لسنة خامسة بالأكثرية، والذي يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى.

وينص المرسوم على أنه لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة إلى أخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة، والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها، على أن يتم العمل بالمرسوم لمدة سنة من تاريخ صدوره.

تمديد العمل بالمرسوم المذكور تم بحضور وزير العدل القاضي هشام الشعار الذي رأى أن التمديد فرضته الظروف الراهنة التي ما زالت مستمرة، والتي تسبب صعوبة في نقل الموقوفين من بعض المناطق.

كما أقر المجلس تقرير لجنتي الإدارة المحلية والتنمية العمرانية والشؤون العربية والخارجية والمغتربين حول مشروع القانون المتضمن تصديق سورية على الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ.

ومن الأسباب الموجبة المذكورة لإقراره هو حماية البيئة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من كل أشكال التلوث، والتزام القطر بالمعاهدات البيئية الدولية لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والمساهمة مع دول العالم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال التخفيف من انبعاث الغازات الدفينة، والاستفادة من الدعم المقدم في الدول النامية، والحصول على الدعم الفني والمالي من الصناديق الدولية لإعداد المساهمات المحددة وطنياً.

ومن ضمن تفاصيل مناقشة ما تبقى من أنشطة لجان مجلس الشعب سواء داخل سورية أو خارجها، تأكيد رئيس المجلس خلال استعراضه لنتائج المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في جمهورية روسيا الاتحادية أنه كان هناك أكثر من 96 رئيس برلمان مشاركاً وأنه لم تذكر سورية بكلمة سلبية واحدة، وكان هناك إجماع على مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك أدان مجلس الشعب بأشد العبارات اعتداء الكيان الصهيوني على أحد المواقع العسكرية في ريف القنيطرة، مبيناً أن تكرار هذا العدوان السافر من الكيان الصهيوني يؤكد فشل مشروعه وفشل أدواته الإرهابية وعجزها أمام الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري.

وقال المجلس في بيان تلقت «تشرين» نسخة منه: هذا العدوان يأتي في إطار دعم الكيان الصهيوني للتنظيمات الإرهابية وعلى وجه الخصوص «جبهة النصرة» والمجموعات التابعة له.

وطالب مجلس الشعب برلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي بإدانة الاعتداءات الصهيونية المتكررة ووضع حد لها، وأن تقف أمام التزاماتها وقراراتها في مكافحة الإرهاب المنظم الذي يدعمه الكيان الصهيوني ويغذيه.