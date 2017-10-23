د. فؤاد شربجي ص 1:01 2017/10/23

من استمع إلى الرئيس بوتين في منتدى فالداي, لا بد من أن يكون قد فهم أن الرجل يتكلم كزعيم دولة عظمى, لها تأثيرها وفعلها في التوازن الاستراتيجي, وفي تحقيق الاستقرار والسلم الدوليين, وفي مركز هذا التأثير ما يجري في سورية, من الحرب على الإرهاب إلى الحل السياسي, وحمل كلام الرئيس بوتين في فالداي وخاصة ما تعلق بسورية معاني واتجاهات المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية, وقدم رؤية من المفيد لمن يبحث عن حقيقة الأمور أن يتوقف عند معانيها:

1- من أهم المعاني التي قدمها بوتين أنه يتعاون مع الحكومة السورية وفق القانون الدولي, وبما يحترم سيادة الدولة السورية وهذا ما أكده بشكل واضح وصريح ولا يحمل أي لبس أو تأويل.

2- أكد الرئيس بوتين أن سورية بتعاونها مع روسيا في الحرب على الإرهاب اقتربت من تحقيق الانتصار الكامل، وهذا الإنجاز في قهر الإرهاب هو مصلحة دولية تسجل لروسيا وسورية وإيران.

3- حمل كلام الرئيس بوتين في فالداي تأكيده على وحدة سورية, أرضاً وشعباً ومؤسسات، وتخلل تأكيده على وحدة سورية, الأرضية, الإشارة إلى وجود أجندات إقليمية ودولية لتقسيم سورية ولفت إلى أن هناك من يظن أنه في الإمكان استخدام (مناطق خفض التصعيد) كمقدمة للتقسيم, مؤكداً أن هذا ما سنعمل ضده ولن نسمح له بالمرور, تماماً كما أكد السيد الرئيس بشار الأسد.

4- وعن المسار السياسي للحل في سورية, انتقد عدم جدوى أو فعالية مفاوضات جنيف, وفي الوقت نفسه عدّ أن (مناطق تخفيض التوتر) كانت خطوة جيدة باتجاه إحلال السلام.. وأضاف أن هناك مقترحاً لفكرة مؤتمر للسوريين تشترك فيه جميع الأطراف والأطياف السورية كما تشترك فيه المعارضة والحكومة… ليكون خطوة تالية ومكملة لخطوة مناطق خفض التصعيد باتجاه الحل النهائي- ولمن يريد أن يعرف فحوى هذا المؤتمر, عليه تذكر الاستراتيجية الروسية التي اعتمدت التنسيق مع الحكومة السورية, في (مناطق خفض التصعيد) حيث تم اعتمادها طريقاً يوصل إلى المصالحة الوطنية الشاملة كما صرح قادة روسيا من وزير الخارجية لافروف, إلى الرئيس بوتين- وكما تضمن البيان السوري الذي صدر لإعلان انخراط الحكومة السورية في هذا المسار, إذاً هو مؤتمر للسوريين جميعاً، (مؤتمر للمصالحة الوطنية الشاملة) يكون قاعدة لحوار سياسي تالٍ يتناول الدستور والانتخابات وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية, ومسار المصالحة الوطنية هذا كان السيد الرئيس بشار الأسد قد أعلنه كأحد أسس الدولة السورية للحل, واليوم الرئيس بوتين يعلن قرب الوصول إلى المصالحة الشاملة, بعد أن جرى البحث في مجالس للمصالحة – في أكثر من منطقة خفض تصعيد, الأمر الذي يشير إلى أن الوقت قد حان لعقد مؤتمر المصالحة الشامل, ورغم وضوح كل هذه المعاني في خطاب الرئيس بوتين, هناك من اصطاد الترجمة غير الصحيحة, لعبارة (مؤتمر للسوريين) وجعلها «مؤتمراً للشعوب السورية», بهدف الاصطياد السيئ.. ولكن حتى بعض الصحف المعادية لسورية أوردت العبارة الصحيحة (مؤتمر للسوريين) وكل مقدمات الرئيس بوتين في خطابه تؤكد تمسكه بوحدة سورية, مع الإشارة إلى ضرورة إشراك جميع المكونات الطائفية والدينية والعرقية للسوريين, ليكون الحل شاملاً ويستند إلى مصالحة وطنية شاملة.

5- أشار الرئيس بوتين إلى دور أمريكا المعرقل لعملية القضاء على الإرهاب في سورية, كما أوضح آلية الدعم المباشر أو غير المباشر من الإدارة الأمريكية للإرهاب في المنطقة, مؤكداً أن القوى الحريصة على السلم والاستقرار, ستتعاون لدحر الإرهاب والقضاء عليه رغم كل السياسات الأمريكية المضادة, وعدّ أن نموذج تعاون روسيا وإيران مع سورية كان مثالاً فعالاً, وتجربة أعطت نتائج قهرت الإرهاب وخدمت مصالح الإنسانية جمعاء, وهي تعيد الاستقرار إلى سورية وشعبها ومؤسساتها.

6- دعا بوتين العالم, إلى التفكير الجدي والعملي في التقدم للتعاون مع الحكومة السورية في إعادة الإعمار, وتمتين المؤسسات واستعادة سورية لدورها الإنساني والحضاري والاستراتيجي في المنطقة, وهذا ينقل الحالة السياسية من حالة الحرب إلى حالة إعادة العمران, والارتقاء.

إن سورية, منذ أن توضح لها أن ما يجري ليس هدفه الإصلاح بل يهدف إلى «إسقاط» الدولة كمقدمة لإسقاط دول المنطقة, منذ أن توضح لها ذلك وضعت استراتيجيها الواضحة, بيد نحارب الإرهاب حتى نقضي عليه, وبيد نستمر في تمتين المؤسسات والارتقاء بها, وكروح وطنية تاريخية اعتمدت الدولة السورية استراتيجية المصالحة الوطنية, كي تستعيد كل قدرة أو إمكانية سورية, ولينخرط الجميع في الفيزيولوجيا السورية الحضارية, وهي أقدم فيزيولوجيا حضارية عرفها الإنسان على وجه الأرض… وهي فيزيولوجيا التعاون والتنسيق السوري- الروسي نفسها في كل التفاصيل والحيثيات, إن معاني الرئيس بوتين أوسع من ذلك, ولكن هذا الأساسي فيما يخص سورية وشعبها ومستقبلها.