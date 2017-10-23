ديما الخطيب ص 1:01 2017/10/23

بحضور رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في القيادة القطرية الدكتور مهدي دخل الله، افتتح وزير الإعلام محمد رامز ترجمان صباح أمس في معهد الإعداد الإعلامي دورة «المحلل السياسي» التي تقام بالتعاون مع جمعية رابطة خريجي العلوم السياسية، بحضور مدير معهد الإعداد الإعلامي معين إبراهيم، ورئيس الجمعية الدكتور هاني بركات. وتحدث ترجمان في تصريح خاص لـ «تشرين»: «هناك قناعة راسخة في وزارة الإعلام حول ضرورة التدريب والتأهيل المستمر لجميع الاختصاصات الإعلامية التي تدعم العمل الإعلامي، فالمهارات يجب أن تؤطر بالعلم والتدريب على مهارات الظهور التلفزيوني، وأن تزخّر بثقافة عامة ونوعية ووعي سياسي واقتصادي واجتماعي لمواجهة كل التغيرات الطارئة على الأحداث السياسية، وتالياً فإن المحلل السياسي يجب أن يكون غارقاً في الأحداث ومسلحاً بالوثائق، وأن يكون متمكناً من لغة الجسد، لتسخيرها في إقناع المتلقي وإيصال الرسالة الإعلامية المطلوبة والمناسبة».. بدوره شدد دخل الله على ضرورة عدم اعتماد التصريحات السياسية بل الوثائق وقال: «التحليل السياسي هو فن واختصاص، وهناك شرطان أساسيان لهذا الاختصاص، وهما المتابعة اليومية الدائمة للظاهرة السياسية، والاستناد إلى الوثائق وليس إلى تصريحات المسؤولين في الإعلام».

تستمر الدورة خمسة أيام, يشارك فيها عدد من المحللين السياسيين من سورية ولبنان، وتتضمن عدة محاضرات يلقيها عدد من الباحثين من سورية ولبنان منهم الدكتور مهدي دخل الله وعماد فوزي الشعيبي ورفيق نصر الله وسالم زهران وهاني بركات.

