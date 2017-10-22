ص 2:02 2017/10/22

بدأت زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى محافظة اللاذقية من مدينة القرداحة، حيث وضع خميس حجر الأساس لمشروع ضاحية النبلاء في قرية بشلاما في منطقة القرداحة، ويمتد المشروع، المؤلف من 960 شقة موزعة على 22 برجاً ويضم كل برج 11 طابقاً، على مساحة 11 هكتاراً بكلفة تقديرية تبلغ 16 مليار ليرة، وتنفذه المؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان.

وقال المهندس سهيل عبد اللطيف مدير عام المؤسسة العامة للإسكان: هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الحكومة نحو السكن المناطقي خارج المدن، علماً أن مدة إنجاز المشروع أربع سنوات ويضم إضافة للشقق السكنية روضة أطفال ومدرسة تعليم أساسي ومركزاً طبياً ومركزاً ثقافياً وتجارياً واستثمارياً وموقف سيارات وملاعب.

كما اطلع رئيس الوزراء والوفد الحكومي المرافق على واقع العمل في المنطقة الحرفية بالقرداحة حيث انتهت أعمال المرحلة الأولى للمشروع الذي تبلغ كلفته حوالي 634 مليون ل.س.

وحول هذا الموضوع ذكر محافظ اللاذقية إبراهيم السالم أنه تم الانتهاء من الأعمال الأولية للبنية التحتية وبدأت المرحلة الثانية بتجهيز الجدران الاستنادية والقيام بالبناء حيث وصلت نسبة الإنجاز من العقد المبرم إلى 50%، مشيراً إلى أن مساحتها الطابقية تبلغ 11 ألف متر مربع تتوضع على مساحة 30 دونماً، تتسع لـ129 محلاً، وأنه تم حجز أماكن للمعامل أيضاً مع محطة المعالجة مع كل المراكز الإدارية لدائرة المنطقة الحرفية، مشيراً أنه سيتم نقل جميع المحلات الموجودة في مركز مدينة القرداحة إلى هذه المنطقة عند الانتهاء من البناء، مضيفاً: حصل تعديل على المخطط التنظيمي للمنطقة بزيادة عدد المحال بارتفاع طابقي الأمر الذي سيزيد مدة التنفيذ، مشيراً إلى أنه ستكون هناك منطقة صناعية للحرفيين في المنطقة الشمالية.

وفي جبلة تفقد المهندس خميس واقع التنفيذ في جسر مسكينة الذي تم الانتهاء منه تقريباً حيث أشار مطيع سلهب مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 98% وبطول 26 متراً وعرضه 24 متراً، بكلفة وصلت إلى 196 مليون ليرة سورية وتأتي أهمية هذا الجسر في حل الاختناق المروري بين اللاذقية وجبلة، والجدير ذكره أن المشروع انتهى قبل المدة العقدية بشهرين.

وبعد الاطلاع على المشروعات في جبلة أكد المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أنه تم الاطلاع على المشروعات بدءاً من تأهيل مطار الباسل إلى جسر مسكينة الذي انتهى وأطلق استثماره بعد أن تم توسيعه وتأهيله، وكذلك كورنيش جبلة الذي تم وضع خريطة استثمارية متكاملة له بقصد التركيز على البعد التنموي والاستثماري في الوحدات الإدارية وهذا هو توجه الحكومة منذ اليوم الأول، مشيراً أن زيارة الحكومة السابقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء رسخت هذا البعد وأسست له، ليكون اليوم في طور التنفيذ لكل المشروعات التنموية حيث تم وضع الدراسات بشكل يراعي فيه الجدوى الاقتصادية والاهتمام بالبعد السياحي والاجتماعي والبيئي مع الحفاظ على حقوق كل المواطنين برؤية البحر مؤكداً أن البحر لن يحجب عن الشريحة الأوسع من المجتمع ولكن اليوم نحن في إطلاق لمشروع استثمار كل هذه المقاسم التي تم وضع الدراسات لها.

وأشار مخلوف إلى أنه تم الانتهاء من مشروع التبليطات البازلتية وشبكة الإطفاء والصرف الصحي في سوق جبلة القديم، والجهد الكبير في إنجاز هذه الساحة يعود كما قال مخلوف لتضافر الجهود الفنية عبر فريق من الجامعة يقوم على تدقيق هذه الدراسات وتصويبها، واصفاً مشروع مول جبلة بأنه مشروع تنموي بامتياز هو اجتماعي ثقافي سياحي بكل المعايير وعمل ينهض بمجتمع جبلة ووحدتها الإدارية لتصبح قادرة على تقديم كل الخدمات، وأضاف: تمت دراسة أفضل التوظيفات للمول مع الحفاظ على حقوق كل من كان يشغل محلاً أو يستثمره، كما أكد أن مشفى جبلة يسير في مساره الزمني لجهة بنائه على الهيكل بتضافر كل الجهود التي تنجز كل الدراسات والتصاميم والتنفيذ بطريقة جيدة جداً، كما تم إنهاء الدراسات ويتم التعاقد على الإكساء ليوضع موضع التنفيذ بأسرع وقت بتضافر كل الجهود والشركات الإنشائية العاملة.

وذكر المهندس مهند محمد مدير فرع الإنشاءات العسكرية فرع «2» أن نسبة الإنجاز في المشفى وصلت على الهيكل إلى أكثر من 70% وأضاف: كلفة المشروع 1٫26 مليار وأضيف إليه ملحق عقد بقيمة 575 مليوناً والبناء عبارة عن 7 طوابق وتم بناء أربعة طوابق حتى الآن، ومن المتوقع الانتهاء من بناء الهيكل في الشهر الخامس من العام القادم وحول موضوع الإكساء ذكر أنه لم يتم إبرام عقد في هذا الخصوص حتى الآن.

كما اطلع رئيس مجلس الوزراء على سير العمل في مكتب الشهداء في مجلس مدينة جبلة وعلى الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المكتب لذوي الشهداء والجرحى وأجرى اتصالاً مباشراً مع أحد المواطنين واطلع منه على طريقة معاملة موظفي المكتب، ووجه الموظفين بعدم إهمال أي طلب والرد عليه إن كان سلباً أو إيجاباً، ووعد بافتتاح مركز جديد لمنح بطاقات شرف لذوي الشهداء ضمن المكتب من أجل توفير الجهد عليهم.

وأكد المهندس خميس ضرورة تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل المنازل في القرى المحررة من أجل إعادة سكانها إليها لأن هذا الموضوع في مقدمة أولويات الحكومة.

ثم تفقد المهندس خميس مشروع وسط جبلة «المجمع التجاري» الذي يتألف من ثلاثة طوابق تضم 160 محلاً ومكتباً تجارياً وفندقاً ومطعماً مع تراسات، كما اطلع على أعمال تأهيل الساحة المقابلة للمجمع التجاري والتي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع مع مساحات خضراء وبلاط بازلتي بتكلفة تقديرية تبلغ 163 مليون ليرة ومدة الإنجاز 180 يوماً من تاريخ المباشرة في الأول من الشهر الحالي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تنشيط مدينة جبلة من كل النواحي التجارية والاقتصادية والسياحية بالاستفادة من موقع المشروع الذي يربط بين البلدة القديمة والمسرح الروماني – مدرج جبلة الأثري ومجمع السرايا وسط المدينة والمناطق المحيطة الأخرى، والمشروع من تنفيذ مؤسسة الإنشاءات العسكرية.

كما وضع رئيس الحكومة حجر الأساس للمنطقة الحرفية في الحفة بكلفة تقديرية مليار و600 مليون ليرة، حيث كشف الدكتور سراج جديد مدير فرع المنطقة الساحلية لشركة الدراسات والاستثمارات الفنية أن مساحة المنطقة تبلغ حوالي 100 دونم بمساحة طابقية 46 ألف متر مربع، وتتألف من 190 مقسماً، مساحة كل مقسم تتراوح من 100 إلى 1300 متر مربع، مبيناً أنه تتم الآن الدراسات للمشروع ومن المتوقع أن يتم الانطلاق به بداية العام المقبل ويحتوي المشروع على محطة معالجة وقبان إلكتروني.

كما تفقد الوفد الوزاري مشروع تحويلة الحفة الذي تنفذه الشركة العامة للطرق والجسور لمصلحة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية حيث بيّن المهندس معروف شبول مدير الشركة العامة للطرق والجسور في اللاذقية أن المشروع البالغ طوله أكثر من 4 كيلومترات تمت المباشرة به منذ عام 2009 ولكن نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد توقف المشروع كاملاً واليوم يعاد إحياؤه من جديد، وتبلغ قيمتة 400 مليون، مشيراً إلى أن الانتهاء من العمل بالمشروع مرهون بالظروف المناخية في المنطقة ومن المتوقع أن يدشن في الثامن من آذار القادم، وعن أهمية المشروع قال شبول: يرفد مناطق الاصطياف بصلنفة وتوابعها فهو تحويلة محلق حول مدينة الحفة يخفف من الازدحام ويؤمن دخولاً وخروجاً سهلين إلى مناطق الاصطياف.

كما اطلع رئيس الحكومة والوفد المرافق على واقع العمل بسد الشيخ حسن برأس البسيط والذي وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 13%.

وأشار وزير الموارد المائية المهندس نبيل حسن إلى أنه بعد خمسة أشهر من وضع حجر الأساس يتفقد رئيس مجلس الوزراء العمل في السد، منوهاً إلى أنه عندما أطلق المشروع كانت قيمته بحدود 3 مليارات ليرة وبعد أن أجري التوازن السعري له أصبحت قيمته حوالي 5 مليارات، مؤكداً أن الأعمال تتقدم بسرعة كبيرة، وأن هناك أعمالاً جديدة تنجز وأضاف: المشروع يحمل بعداً اجتماعياً واقتصادياً وتنموياً مهماً فهو مخصص لتأمين مياه الشرب لـ35 قرية ولإرواء ما يقارب 300 هكتار وتبلغ سعته 1٫8 مليون متر مكعب كما أنه بيئة جيدة للعمل للمواطنين الموجودين في هذه المنطقة، مشيراً إلى أن المحافظة تحتوي على أكثر من 14 سداً، وسيتم استكمال العمل في سد برادون الذي سيؤمن بحدود 140 مليون متر مكعب بالإضافة إلى مشروعات السدات المائية التي أطلقت في هذه المحافظة والمحافظات الأخرى مؤكداً أنه سيتم استغلال كل قطرة مياه تسيل في هذه المحافظة.

ونوه الحسن إلى موافقة رئيس الحكومة على مشروع محطة المعالجة لمدينة القرداحة والقرى المحيطة بها بقيمة تصل إلى 2٫2 مليار ليرة سورية التي ستقوم بتأمين تصريف صرف صحي لما يقارب 30 ألف مواطن وسيتم البدء به من أول شهر في عام 2018 بالإضافة إلى موافقة رئيس الحكومة والبدء بإنشاء مصبات الصرف لمنطقة الحفة وقيمتها 200 مليون ليرة سورية تمهيداَ لإطلاق محطة المعالجة المهمة في هذه المنطقة.

وفد الحكومة في المؤسسة العامة للتبغ

وختم خميس زيارته أمس باجتماع مع إدارة المؤسسة العامة للتبغ وبعض المزارعين، حيث أكد أهمية المؤسسة كقطاع اقتصادي وزراعي واجتماعي استراتيجي، وضرورة معالجة الثغرات وتطوير واقع المؤسسة من حيث الموارد البشرية وكوادرها وتدريب الكوادر الفنية والإنتاجية بحيث تصبح المؤسسة مثالاً يحتذى به من حيث مؤشرات الأداء، وقابلة لأن تكون منافسة عالمياً، مشيراً إلى أنه لاقرار بتخفيض أسعار التبوغ نهائياً، وأن خطة الدعم الحكومي لقطاع التبغ مستمرة، ونحن جاهزون لتقديم كل التسهيلات للإخوة المزارعين، مؤكداً على ضرورة معالجة واقع معامل ومنشآت المؤسسة التي تعرضت للتخريب في حلب وحي القدم بدمشق.

ووجه إدارة المؤسسة بمعالجة تسويق كميات السيكار المخزنة وهي بمواصفات ممتازة.

كما أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن الوزارة قد وضعت بخطتها توسيع المساحات المزروعة بالتبغ بـ4500 هكتار، وتشكيل فرق عمل مع المؤسسة العامة للتبغ لتحسين واقع هذا المحصول الإستراتيجي المهم، ولأول مرة تدخل مناطق القنيطرة والقصير بحمص في زراعة التبغ، والسعي مستمر لإدخال مناطق جديدة.

وأوضح المهندس نشوان بركات مدير الزراعة والبحث العلمي بالمؤسسة العامة للتبغ: يعمل في مجال التبغ 65 ألف أسرة، حيث تعد هذه المؤسسة زراعية وصناعية وتسويقية واجتماعية، ويقدر الإنتاج هذا الموسم بـ11 ألف طن بينما كان العام الماضي 3500 طن، تم تسويق 2500 طن هذا الموسم من المزارعين، مشيراً إلى أن 11 ألف مزارع جديد دخلوا في مجال زراعة التبغ، وحسب توجيهات الحكومة والإدارة يتم العمل على تحسين مسوى أسعار التبوغ وتخفيض تكاليف الإنتاج، حيث إن المؤسسة مسؤولة عن المحصول من البذرة وحتى استلام المنتج.

وكان مدير عام مؤسسة التبغ المهندس محسن عبيدو قد قدّم تقريراً عن واقع المؤسسة وكيفية النهوض بها كمؤسسة اقتصادية مهمة ترفد خزينة الدولة، موضحاً أن دعم الحكومة دعم واسع لمستلزمات الإنتاج بشكل شبه مجاني.

وكان بعض المزارعين طالبوا بضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج وتأمين مادة المازوت بآليات أسرع وبطريقة أسهل.