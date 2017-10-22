ص 2:02 2017/10/22

أعادت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة الأمن والاستقرار إلى مدينة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي بعد القضاء على مجموعات إرهابيي «داعش» التي تسللت إلى المدينة.

وأفاد مراسل «سانا» في حمص بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة أعادت عبر عمليات عسكرية دقيقة الأمن والاستقرار إلى مدينة القريتين بالريف الجنوبي الشرقي بعد مقتل مجموعات إرهابيي تنظيم «داعش» التي تسللت إلى المدينة.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الهندسة في الجيش قامت بإزالة العبوات الناسفة والألغام التي زرعها إرهابيو تنظيم «داعش» في المنازل والشوارع والساحات والمؤسسات الحكومية في مدينة القريتين.

وتسلل في الـ27 من الشهر الماضي نحو 300 إرهابي على متن عشرات من السيارات رباعية الدفع من منطقة الركبان إلى مدينة القريتين مستفيدين من إحداثيات بالغة الدقة حصلوا عليها من خلال عمليات الاستطلاع الجوي لما يسمى «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة.

وتؤكد التقارير والوقائع ارتباط تنظيم «داعش» بـ «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن من خارج مجلس الأمن، حيث وثقت وزارة الدفاع الروسية وجود آليات أمريكية في مناطق انتشار إرهابيي «داعش»، إضافة إلى قيام طائرات «التحالف» بإجلاء متزعمي التنظيم التكفيري من مناطق عديدة لإنقاذهم من الموت المحتم بعد تقدم الجيش العربي السوري في ريفي دير الزور والرقة.