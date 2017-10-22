ص 2:02 2017/10/22

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف أحد المواقع العسكرية في ريف القنيطرة حلقة جديدة من حلقات التواطؤ بين الاحتلال الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية ومحاولة يائسة لدعم الإرهابيين.

وجاء في رسالتين وجهتهما الوزارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت «سانا» نسخة منهما أمس: ارتكب الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جديداً استهدف فيه أحد المواقع العسكرية في ريف القنيطرة، وذلك في مخالفة صارخة لاتفاق فصل القوات وقد أتى هذا العدوان بعد أن أطلقت أدوات الاحتلال الإسرائيلي من الإرهابيين وبإيعاز منه وتنسيق معه قذائف هاون سقطت في منطقة خالية داخل الأراضي المحتلة ليتخذ من ذلك ذريعة لتنفيذ عدوانه.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: إن هذا الاعتداء ليس إلا حلقة جديدة من حلقات التواطؤ بين الاحتلال الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية المسلحة، حيث لم تعد هنالك حاجة لإثباته بعد أن تتالت الوقائع والبراهين واجتمعت بما لايدع مجالاً للشك لتؤكد الارتباط الوثيق القائم بين طرفين جمعتهما غاية واحدة ألا وهي زعزعة استقرار الجمهورية العربية السورية وتهديد سلامة أراضيها.

وتابعت الوزارة: كما أن هذا العدوان ليس إلا محاولة يائسة لدعم المجموعات الإرهابية بما في ذلك «داعش» و«النصرة» والتي انهارت في مختلف أنحاء سورية تحت ضربات الجيش العربي السوري وحلفائه.

وقالت الوزارة: تجدد الجمهورية العربية السورية تحذيرها من التداعيات الخطرة لمثل هذه الأعمال العدوانية المتكررة والتي لايمكن تفسيرها إلا بأنها دعم للإرهاب وتنظيماته المجرمة وتحد لقرارات مجلس الأمن من «إسرائيل» ومن يدعمها.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول: وإذ تستغرب سورية أشد الاستغراب وقوف مجلس الأمن الدولي عاجزاً عن وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية وإدانتها لأنها تمثّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي وكل القرارات ذات الصلة الصادرة عنه بما في ذلك قرارات فض الاشتباك وصمته المطبق إزاء تكرارها فإنها تأمل بأن يتخذ المجلس موقفاً حازماً لوضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية ووقفها فوراً.