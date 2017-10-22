ص 2:02 2017/10/22

وقّعت سورية وإيران مذكرة تفاهم مشترك حول تطوير التعاون والتنسيق بين جيشي البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس أن مذكرة التفاهم تم توقيعها أمس الأول خلال جلسة المباحثات الختامية التي عقدها العماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة مع نظيره الإيراني اللواء محمد باقري والوفد المرافق في ختام زيارته إلى سورية.

وبيّنت الوزارة أن مذكرة التفاهم تنص على تطوير التعاون والتنسيق بين الجيشين الصديقين في مختلف المجالات ولاسيما التدريب وتبادل الخبرات القتالية الميدانية والمعلومات الاستخبارية والتكنولوجية العسكرية وكل ما يتعلق بتعزيز قدرة البلدين على محاربة الإرهاب والوقوف في وجه المخططات الصهيو- أمريكية.

وحسب «سانا» فقد لفتت الوزارة إلى أن الجانبين أكدا خلال المباحثات أن زيارة اللواء كانت ناجحة ومثمرة لما فيه مصلحة سورية وإيران جيشاً وشعباً وبما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وكان اللواء باقري بدأ زيارة رسمية إلى سورية يوم الأربعاء الماضي تلبية لدعوة من العماد أيوب.

في سياق متصل أكد نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان أن بلاده تواصل تقديم الدعم الاستشاري للجيش العربي السوري في معركته ضد التنظيمات الإرهابية.

وأشار العميد بوردستان في تصريح لوكالة «تسنيم» أمس إلى أن إيران تقدم أيضاً المساعدات الإغاثية للشعب السوري للتخفيف من معاناته بسبب الحرب الإرهابية التي تشن على بلاده، لافتاً بهذا الصدد إلى أن بلاده استخدمت طائرات نقل من طراز«سي 130 و747» في إيصال المساعدات الإنسانية وإنجاز عمليات الإمداد للقرى المحاصرة من التنظيمات الإرهابية في سورية.

في غضون ذلك، أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية في إيران علي أكبر ولايتي فشل مخططات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في سورية.

وأشار ولايتي في تصريح له أمس نقلته «سانا» إلى أن فشل المخططات الأمريكية ومحاولاتها لتقسيم سورية يعني أن الكيان الصهيوني تكبد الهزيمة بطريقة غير مباشرة.