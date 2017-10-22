ص 2:02 2017/10/22

جدّدت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق مناطق تخفيف التوتر عبر استهدافها بعدة قذائف صاروخية مدينة محردة بريف حماة ما أسفر عن استشهاد شخص ووقوع أضرار مادية.

وأفاد مراسل «سانا» في حماة باستشهاد شخص ووقوع أضرار مادية بسبب سقوط عدة قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون ينتشرون في المناطق المتاخمة لريف إدلب الجنوبي على مدينة محردة السكنية نحو 25 كم شمال حماة.

وبيّن المراسل أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت أيضاً عن نشوب حريق أخمده عناصر فوج الإطفاء من دون وقوع إصابات بين الأهالي.

كما أصيب 3 أشخاص بجروح ووقعت أضرار مادية بسبب اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على حي السل ومنطقة المحطة بمدينة درعا في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر.

وأفادت مراسلة «سانا» في درعا بأن مجموعات مسلحة تتحصن في حي مخيم النازحين استهدفت بعدة قذائف صاروخية حي السل شمال الخط ومنطقة المحطة ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في منازل وممتلكات الأهالي.

ونقلت المراسلة عن مصدر طبي في مجمع العيادات الشاملة قوله: إن العيادات استقبلت 3 مصابين بجروح مختلفة، حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم.