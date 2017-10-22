متابعة ـ خالد الشويكي: ص 2:02 2017/10/22

تفوق لاعب منتخبنا الوطني للدراجات للرجال يوسف السروجي أمس السبت على 75 دراجاً يمثلون 13 دولة من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا بحصوله على القميص الأحمر وهو «قميص المقاتل» الذي يحصل عليه أفضل وأميز لاعب في سباقات الدراجات، وكان ذلك في المرحلة الرابعة من طواف الجزائر الدولي للدراجات 2017 الذي يقام جنوب الجزائر على بعد 500 كم من العاصمة، وبلغت مسافة المرحلة التي شهدت منافسة قوية بين المتسابقين الـ75 المشاركين في السباق 150كم.

وفور إعلان النتائج وفوز دراجنا السروجي توجه وزير الشباب والرياضة الجزائري الهادي ولد علي من السدة الرئيسية المعدة لحضور الشخصيات الرسمية والرياضية إلى منصة النهاية وتوج لاعبنا بالقميص الأحمر وصافح الوفد السوري فرداً فرداً وسط تصفيق حار من جميع الحضور الذين حيوا سورية، وقال المدرب ماهر سليم: الوزير رحب بالمشاركة السورية في هذا الطواف وتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الجزائر.

وبدورها قدمت البعثة السورية المتمثلة بالكادر الفني والإداري المرافق للبعثة جهاد الحلاق وماهر سليم وأمين الريس درع اتحاد الدراجات السوري للوزير الجزائري وشكروه على اهتمامه وعلى استضافة الجزائر لهم وتمنوا دوام التقدم والازدهار للأشقاء الجزائريين.

وأشار أعضاء البعثة السورية إلى أن البعثة تلقى اهتماماً مميزاً من الأشقاء الجزائريين الذين يحيطونهم بالمحبة وتقديم كل ما يلزمهم.

وكان لاعبنا محمد الريس قد حقق المركز الأول في المرحلة الثالثة من الطواف المذكور لفئة الشباب وأيضاً المركز الثاني في المرحلة نفسها لفئة تحت 23 سنة، وحقق لاعبنا عبد اللطيف السمان المركز الثالث بفئة تحت سن 23. ويستمر الطواف حتى 24 الحالي ويشارك فيه عدد كبير من اللاعبين يفوق الـ75 دراجاً.