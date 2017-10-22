لبنى شاكر - ت: طارق الحسنية ص 2:02 2017/10/22

بمناسبة العيد الوطني للثقافة الكوبية أقامت سفارة جمهورية كوبا في دمشق معرضاً للفن الكوبي في صالة ألف نون للفنون التشكيلية. وفي كلمة له قال السفير الكوبي «روهيريو سانتانا»: في كوبا وفي كل أنحاء العالم، نحتفل كل يوم في العشرين من تشرين الأول باليوم الوطني للثقافة الكوبية، وهو التاريخ الذي يمثل ولادة الأمة الكوبية وهويتها الثقافية. وقد تم تحديد هذا التاريخ للاحتفال بذكرى واحدة من أكثر الأحداث صلة بتاريخ كوبا، وهو ترديد النشيد الوطني الكوبي لأول مرة في «بايامو»، المدينة الكوبية الأولى التي تم تحريرها من الاستعمار الإسباني من قبل قوات الاستقلال التي كان يقودها «كارلوس مانويل دي سيسبيدس/ أب الأمة الكوبية»، وأصبح هذا النشيد التعبير الفني الذي وضع الموسيقا والشعر في خدمة النضال من أجل تحقيق الاستقلال والحرية لكوبا، وهذا السبب الذي يجعل نشيدنا الوطني أعظم تعبير عن ثقافتنا الوطنية.

وأكد السفير سانتانا سعادة الكوبيين الموجودين في سورية بالاحتفال على الأرض السورية، التي تناضل ببسالة من أجل الدفاع عن استقلالها وسيادتها، لهذا كان معرض الفن الكوبي، مع الاحتفال أيضاً بانتصارات الشعب السوري وجيشه ضد العدوان الذي فرض عليهم.

يضم المعرض أعمالاً لتسعة عشر فناناً وفنانة يمثلون عدة مدارس فنية ومن أجيال مختلفة حاولوا التعبير عن الذائقة الكوبية والجوانب المتعلقة بالتراث والنظرة إلى الجماليات المختلفة.