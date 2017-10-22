ص 2:02 2017/10/22

أكدت الفنانة السورية نادين خوري أنها لاتعيش حالة اطمئنان في مشوارها الفني، وأنها لاتزال تشعر بالقلق والرهبة من كل تجربة تقدّمها، في إطار إحساسها بالمسؤولية أمام نفسها وأمام الجمهور.

وعن أعمال البيئة الشامية تحدثت خوري عن تحوّل بعضها إلى أعمال تجارية، بعيدة عن الواقع تجاه ما تقدمه من صورة خاطئة للمرأة.

وأشادت بأهمية رفد الدراما التلفزيونية السورية بدماء شابة جديدة مؤكدة أهمية أن يكون أساس الاختيار هو الفن والموهبة متوجهة بنصيحتها للفنانين الشباب. وذكرت تفاصيل أخرى.

