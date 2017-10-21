الشيخ حسين أحمد شحادة ص 3:03 2017/10/21

الرخام الأبيض بابي.. وتعويذتي من تراب.. آه من دم يجرح الأرض.. ودم يعيد تكوين البداية.. وآه أيتها الروح.. من غيمة الروح حين يشعلها الغياب.. ولا ينقصني الآن غير وجهك.. لأحتجب بذكرى منك.. فلا عين تراني.. ولا يد تصل إليك.. فاسترني بسترك..

كل النهايات بلون اغترابي.. وآن لي أن أرجع وحيداً..

واترك خلفي حفار القبور.. واعتذاري لوردة مستحيلة

يغشاني الوقت.. أدركني الرحيل.. يا أيها الموت القاتل

يا أيها الموت القتيل.. يا ليتني.. آه من لغة لا تسميك.. آه من لغتي القتيلة.. تغنيك.. وتبكيك.. ليت الحنين إليك.. يدنيني وأكثر..

اتحدت باسمك في كتابك.. وأبصرتني في مراياك البعيدة.. كأني الجمر تحت الرماد.. ودمي يبعثر تجاعيد الجسد.. لا شيء.. لم أجد في قلبي المهجور سواك.. كنت معي عن قرب.. وكنت عن بعد معي.

لم تبتعد.. ولكن المسافة موحشة.. من دون يديك.. فاجمعني عليك.. وافتح لهذا الشرق ذاكرة جديدة..

لج بي التاريخ.. وغلغل في غربتي.. ان أرى ذئاب السلام.. تعوي ضد سلام الأرض.. أغدقت ما اشتهته دمائي.. كي تصير نجوماً.. وصرخت.. لماذا الأرض متعبة.. وأنقاض الجهات تراقص الفراغ..

وصرخت.. ما أصعب أن يغترب الحر.. ما أصعب أن يبقى الحزن.. داخل عينيك ويسهر.. تأرجت غريباً في شدوها.. كجرح يترنم في صلواته الجرح.. وأغمض الورد على وردته.. بنشوة صامتة.. ما أصعب أن يغترب الحر.. في بلادي ويقاوم..

أليفان مثل شمعتين..في ليل المعنى.. لا مريم هنا تدل عليك..ولا فاطمة.. وتعازيف آلامك تدق الجرس..

أقاسمك الحزن والفرح.. كتابي جروحي.. ولَم يزل في يميني كتاب.. ولكن الزمان عصيب.. وعلى شط النهر

موال جريح.. يناديك.. والقمر المكسور.. يرقد الآن بنصف الليل خلف وجهك.. ويطوف علي.. سقطت على دمي يا حبيبتي.. ودقات قلبي مسبحة..

من الأرض نبت الحق.. ومن السماء تهبط السنابل..

وأنا كلما تنفس قلبي هواك.. جئتك مفرداً..

وسراجي يصارخ فيك سراجك.. يا أيها الحب

كيف أنقط روحي من دون وردتك.. سلام علي.. سلام عليك.. سلام علينا.. هذا هو دمي لو ينطق الحجر.. وثمة في كل الجهات.. شجر يحرس الأرض.. دم يحرس نهر البرتقال لكأن أصابع الفقراء.. تضيء عتمة الزيتون وقلبي يضيء نجمة السحر..

أين الخيول.. أين الصهيل.. وأين نخلة الميم يا ريم..

إن دجى الوقت.. واخضل عمرك في الانتظار.. فاتكي على سيفك.. أنت لا تملك الوقت.. ولا غوغاء هذا التاريخ يشبهك.. أنت في أخريات الزمان.. فانهض من حفرة أحلامك.. لا تمشي وحدك.. ولا تمت وحدك.. إن اللغة مستباحة.. وَيَا خوفي أن يضل الكلام..

وينخسف الدم.. وكلانا من لغط المدن.. لائم وملوم

وَيَا ريم.. يا معطارة الشرق.. مريمتني دمشق

«وهل يكتم السر المذاع كتوم»..