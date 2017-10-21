ص 3:03 2017/10/21

حصدت النجمة سوزان نجم الدين لقب «ملكة جمال العرب للأناقة» ضمن استفتاء عربي كبير قام به مهرجان السياحة العربية لهذا العام وسبق لنجم الدين أن نالت ألقاباً عدة في مصر والعالم العربي مثل سفيرة المحبة والسلام ونجمة السوشل ميديا لعام٢٠١٥ وسفيرة الدراما العربية وغيرها الكثير كما حصلت على جوائز كثيرة كأفضل ممثلة عربية وكنجمة سورية الأولى.

وتكرمت في معظم مهرجانات العالم العربي وصولاً إلى تكريمها هذا العام في ولاية لاس فيغاس الأمريكية وولاية ميشيغن الأمريكية أيضاً.

الجدير بالذكر أن سوزان استقرت أخيراً في مصر لتعلن قريباً عن أول أعمالها الدرامية لهذا العام.