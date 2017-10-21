ص 2:02 2017/10/21

يستضيف مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون عند الساعة السادسة من مساء اليوم الفعالية الثقافية الفنية «هنا لنا» التي تحمل في دورتها الثانية عنوان «نتذكر» بمشاركة كوكبة من نجوم الفن في سورية.

الفعالية تنظمها مبادرة «أحباب يا بلدي» بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والإعلام وستعرض مشاهد استلهمت من التراث المسرحي والموسيقي لرائد المسرح العربي أبي خليل القباني والتجربة الغنية للفنان الراحل عمر حجو في مسرح الشوك.

يشارك في الحفل كل من الفنانين: دريد لحام وحسام تحسين بيك وسمير كويفاتي وميادة بسيليس وكندا حنا ومحمد خير الجراح وعلي كريم ويزن السيد ويحيى البيازي ومعن عبد الحق وراكان تحسين بك وطارق الشيخ وخلدون حناوي، إضافة لفرقة كورال سورية وفرقة جلنار بقيادة علي حمدان.

