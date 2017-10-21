محمد سمير طحان ص 2:02 2017/10/21

نال عمل التشكيلي السوري نصر ورور جائزة لورنزو العظيم الثانية من الدرجة الأولى في الرسم مؤخراً في بينالي فلورنسا في ايطاليا، إضافة للجائزة التقديرية للفنان السوري والجائزة التقديرية من لجنة التحكيم حيث شارك في البينالي ألف عمل فني لفنانين من أكثر من سبعين بلداً حول العالم.

وحمل العمل الفائز عنوان «سجادة سورية» وهو حبر على الكتان المعالج بقياس ٥00 سم *200 سم ووزنه من دون الإطار 3 كغ حيث استغرق زمناً للتنفيذ 3 أشهر.

ويقول الفنان ورور في تصريح خاص لـ«تشرين»: لقد أردت السجادة الجدارية السورية عملاً ضخماً وصارخاً وغير مألوف لأحد، يحمل كل مقومات الجذور والمستقبل، ويحمل وجه الإنسان السوري الحقيقي الذي يعرف كيف يبتكر حرفاً وكيف يبتكر قانوناً وكيف يدهش، كي لا تتمكن العين أو العقل المرور به مرور الكرام وكان لي ذلك، وكان لسورية النصيب الأكبر من الدهشة خلال العرض.