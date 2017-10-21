ص 2:02 2017/10/21

كشفت الفنانة مرح جبر أنها اعتذرت عن مجموعة أعمال بسبب انشغالها في مسلسل «وحدن» ورغبتها في العمل ضمن مسلسل مختلف وجديد من ناحية الطرح والمضمون.

كما كشفت عن شخصيتها في مسلسل «وحدن» تأليف ديانا كمال الدين وإخراج نجدت أنزور وإنتاج شركة «سما الفن» الدولية.

وأوضحت أنها تستكمل تصوير بقية مشاهدها في العمل، الذي عدّته يحمل جديداً وتفرّداً في الدراما السورية، ويتناول قصة عدد من السيدات اللاتي تضعهن الظروف أمام مشكلة اختفاء الرجال، فيسعين إلى الحياة بإرادتهن وقدرتهن على التحمل، مضيفة أنها تؤدي شخصية إحدى سيدات القرية، التي تجري فيها الأحداث، وتتميز شخصيتها بحبها لزوجها، وتبقى مخلصة له في غيابه عنها وعن القرية، ولا تفتأ تواصل البحث عنه آملة بلقائه وعودته.

