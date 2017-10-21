ص 2:02 2017/10/21

بعد تكريمها في حفل amfAR عن دورها في مُحاربة مرض الإيدز بمدينة لوس أنجلوس، حضرت النجمة روبرتس وزوجها «داني مودر» مأدبة الغذاء التي أقامتها سيدة البرامج الحِوارية «أوبرا وينفري» في قصرها الواقع في مونتيسيتو بمدينة كاليفورنيا، وذلك حسبما نقله موقع «إنترتيمنت تليفجن».

وأقامت أوبرا هذه المأدبة تحت مُسمّى Wisdom of Sundays Gospel Brunch بحضور العديد من كبار الشخصيات المؤثرة من عالمي الفن والأعمال، أمثال المُدير التنفيذي لموقع أمازون جيف بيزوس، المغنية إريكا كامبل، وشريك أوبرا ستيدمان غراهام.

تجدر الإشارة إلى أنّه من النادر ظهور جوليا روبرتس وزوجها داني مودر معاً أمام العلن، علماً أنهما تزوجا في عام 2002 ولديهما ثلاثة أطفال وهم التوءم هايزل وفينيوس (12 عاماً) والطفل هنري (10 أعوام).