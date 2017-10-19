ص 3:03 2017/10/19

أكد وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أن الإعلام السوري انتصر على التضليل والتشويه الإعلامي ضده منذ بداية الأزمة في سورية واستطاع أن يستعيد ثقة المواطن من خلال تنوع البرامج والاقتراب أكثر من هموم المواطنين والتمتع بالمصداقية والواقعية.

وخلال لقائه مساء أمس عدداً من قيادات فروع وكوادر حزب البعث العربي الاشتراكي من المحافظات في مدرسة الإعداد الحزبي المركزية بمدينة التل في ريف دمشق أشار الوزير ترجمان إلى دور الإعلام في صناعة وتغيير الرأي العام، مبيناً أن سورية منذ بداية الأزمة واجهت عدواناً استهدف كل البنى التحتية والفكر والعقل وهو الأخطر، إذ كان يحاول تغيير وجه المنطقة من خلال تشويه الإرث الثقافي والحضاري والإنساني في سورية.

ولفت الوزير ترجمان حسب ما نقلت «سانا» إلى أن من يتابع الإعلام السوري منذ البداية يلاحظ أنه استطاع أن يتطور ويواكب كل المتغيرات الموجودة على الأرض سواء العسكرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وأن ينتقل إلى مرحلة أخرى ضمن إمكانات محدودة من خلال المواكبة الحية والمباشرة لكل الأحداث على الأرض السورية، مؤكداً اعتماد الإعلام على وعي المواطنين وتقديم رسالته بكل مصداقية وواقعية.

وأجاب وزير الإعلام عن أسئلة المتدربين حول تسليط الضوء على العديد من القضايا التي أفرزتها الأزمة والمشكلات التي يعاني منها المواطن، معتبراً أن الإعلام السوري يقدم ضمن إمكاناته وساعات بثه كل ما يستطيع وأنه شهد تطوراً لافتاً.