ص 3:03 2017/10/19

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الدعم المقدم إلى «إسرائيل» من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن يجعلها تتغطرس في المنطقة وترتكب انتهاكات موثقة تبلغ درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واستغرب الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول الأوضاع في الشرق الأوسط حديث مندوب بريطانيا الذي عبر فيه عن «افتخار» حكومات بلاده بإصدار وعد بلفور المعروف قانونياً على المستوى الدولي بأنه وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق.

ونقلت «سانا» عن مندوب سورية الدائم قوله: بدلاً من أن تراجع الأمم المتحدة نفسها وتصحح أخطاء عصبة الأمم كما فعلت في أكثر من ملف إلا أنها استمرت في النهج المتعلق بفلسطين نفسه لذا اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 181 لعام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين وخلق الكيان الإسرائيلي وحظي هذا الكيان آنذاك بعضوية الأمم المتحدة بضغط من الدول الكبرى.

وأضاف الجعفري: الدعم والمساندة والحماية التي تقدمها بعض الدول لـ«إسرائيل» بما فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن والتعطيل الممنهج والمقصود لتنفيذ عشرات القرارات القاضية بإنهاء هذا الاحتلال الغاشم قد جعل «إسرائيل» تتغطرس في المنطقة وفي قاعة مجلس الأمن كما جعلها تتوسع وتبتلع المزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية وترتكب جرائم واعتداءات وانتهاكات ممنهجة وموثقة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان وهي كلها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.