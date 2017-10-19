ص 3:03 2017/10/19

بدأ وفد إعلامي يضم 15 إعلامياً من أمريكا والدول الأوروبية يمثّلون وكالات أنباء وصحفاً ومستقلين أمس زيارة إلى مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة بعد أن تمكن الجيش العربي السوري من فك حصار «داعش» عنها والتقدم الكبير في أرياف المحافظة.

وأشاد أعضاء الوفد خلال لقائهم محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمره بصمود أهالي دير الزور في وجه إرهاب «داعش»، مشيرين إلى أن زيارتهم تهدف إلى الاطلاع على واقع الحياة في المدينة وتأثير الحصار على الأهالي الذين صمدوا.

من جانبه استعرض المحافظ واقع المدينة وما عانته خلال فترة الحصار الذي فرضه تنظيم «داعش» الإرهابي عليها لأكثر من ألف يوم، مشيراً إلى الجهود الحكومية المبذولة في الوقت الراهن لإعادة الحياة إلى طبيعتها في دير الزور والقرى والبلدات والمدن التي يتم تحريرها على يد أبطال الجيش العربي السوري.

ولفت سمره إلى أهمية نقل الصورة الحقيقية إلى الخارج ومدى تأثير العقوبات الغربية الجائرة المفروضة على سورية على عملية إعادة الإعمار خلال المرحلة القادمة وخاصة أن سورية تقوم بمهمة محاربة الإرهاب نيابة عن العالم.