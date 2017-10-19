ص 3:03 2017/10/19

كشف السيناتور فرانشيسكو أموروزو الرئيس الفخري للجمعية البرلمانية لحوض البحر الأبيض المتوسط أنه تعرض لضغوط خلال التحضير لأعمال الجمعية المتوسطية في مدينة موناكو الفرنسية بخصوص مشاركة سورية، موضحاً أنه اعترض على السلطات الفرنسية لأنها منعت إعطاء تأشيرات للوفد السوري لحضور اجتماعات الجمعية في موناكو.

وأشار أموروزو خلال لقائه وفد مجلس الشعب برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس إلى أن الجمعية ترفض الضغوط وأنها قامت بفتح أقنية اتصال أوروبية مع سورية عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تهدد سورية، مؤكداً أن الجمعية تهتم جداً بما يحدث في سورية وتؤكد على الحل السياسي وتدعمه.

ولفت أموروزو إلى سرعة استجابة سورية للعلاقات مع الجمعية البرلمانية المتوسطية والتعاون المشترك من خلال الوفود التي ذهبت إلى سورية لتنسيق موضوع المساعدات الإنسانية.

وأبدى أموروزو ترحيبه وقبوله للدعوة التي وجّهها إليه صباغ لزيارة سورية في أي وقت وعقد اجتماعات مفيدة وبناءة موجّهاً الشكر لسورية على محاربتها الإرهاب العالمي والتي تشكّل نصراً مهماً جداً.

من جهته عبر رئيس مجلس الشعب عن اعتزاز سورية بكونها عضواً فعالاً ومؤسساً للجمعية البرلمانية المتوسطية، مثنياً على اهتمام البرلمان المتوسطي والسيناتور أموروزو بما يحدث في سورية وتأكيده أن الحل في سورية هو الحل السياسي.

ونقلت «سانا» عن صباغ توضيحه أن سورية تعرّضت لعدوان إرهابي من القوى الظلامية التكفيرية ولكن بفضل صمود الشعب والجيش والقيادة السورية استطاعت تجاوز المحنة والانتصار على الإرهاب.

وأكد صباغ أن القضية السورية عادلة ومحقة وما من بلد في العالم تعرض لما تعرّضت له سورية لذلك كانت الأولويات فيها القضاء على الإرهاب وتصفيته تماماً أينما وجد على الأرض السورية وإرساء المصالحة الوطنية في كل المناطق السورية، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود لجنة في مجلس الشعب للمصالحة الوطنية وهي تقوم بعمل كبير في مجال إرساء المصالحة الوطنية في كل سورية ولها مكاتب في جميع المناطق.