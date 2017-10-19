ص 3:03 2017/10/19

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أن جامعة حلب بالرغم من كل الاعتداءات الإرهابية بقيت منارة للعلم وإشعاعاً للنور والمعرفة تتابع رسالتها العلمية والإنسانية وتقدم التضحيات في سبيل الوطن.

وأضاف الهلال خلال زيارته الجامعة أمس: إن الإرهاب التكفيري والإجرامي حاول يائساً أن ينال من عزيمة وإرادة الشباب الذين شكلوا بتلاحمهم مع الجيش العربي السوري الحصن الأقوى في وجه كل قوى الإجرام العالمي.

وفي ختام حديثه أشار الهلال إلى أن القيادة تعول على أساتذة الجامعات في هذه المرحلة من خلال مضاعفة جهودهم وتوظيف إمكاناتهم العلمية والبحثية في خدمة الوطن والمساهمة في إعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب.

كما قام الهلال والوفد المرافق له بزيارة إلى مشروع نقابة معلمي الجامعة اطلع خلالها على مراحل إنجاز المشروع الخاص بالمعلمين وأسرهم كما زار مقر فرع دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع الجاري إنشاؤه في حلب، مبيناً أن إقامة فرع لدار البعث تشكّل إضافة مهمة في مسيرة العمل الإعلامي الوطني والحزبي وتساهم في إيجاد حالة من التفاعل الاجتماعي.

ولفت الهلال إلى أهمية الإعلام في ظل حملات التضليل الإعلامي التكفيري التي تشن ضد سورية والتي قدمت لها كل أشكال الدعم.

كما قام المهندس الهلال أيضاً بزيارة إلى القصر العدلي وأشار إلى أن القضاء ركن مهم وحيوي في عملية البناء والنهوض بالوطن وعليه تقع مسؤوليات كبيرة لحفظ حقوق المواطنين عبر تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن كلهم.

وحسب «سانا» فقد دعا الهلال خلال لقائه القيادات الحزبية والنقابية والمكتبين التنفيذيين لمجلسي المحافظة والمدينة ومديري الدوائر الخدمية إلى التواصل مع المواطنين وتلمس مشكلاتهم وهمومهم والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومعالجتها فوراً والاهتمام بالريف المطهر من دنس الإرهاب وتأمين كل مستلزمات عودة الحياة إليه.

من جانبه دعا محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية للحزب- رئيس مكتبي العمال والفلاحين الذي شارك في هذه الجولات والزيارات إلى بذل المزيد من الجهود خلال هذه المرحلة التي تشهد تسارعاً في عملية الإعمار وبناء ما دمّره الإرهاب، منوهاً بأهمية الترابط والتعاون بين كل الفعاليات الرسمية والأهلية لإعادة نبض الحياة إلى هذه المدينة الصامدة.

وبيّن ياسر الشوفي عضو القيادة القطرية- رئيس مكتب التربية والطلائع الذي شارك أيضاً في الجولات والزيارات أن صمود وانتصار حلب وتلاحم أبنائها الشرفاء مع الجيش العربي السوري غيّر كل المعادلات وأسقط المشروعات التآمرية والإجرامية وسورية بحكمة وشجاعة قيادتها ستبقى على الدوام منيعة عصية على أعدائها.

كما تخللت هذه الفعاليات جملة من المطالب الخدمية التي تركزت حول تسريع تأهيل البنية التحتية للأحياء المحررة في المدينة والريف وصيانة وتأهيل شبكات الري والمياه وإعادة صيانة المباني والمعامل المتضررة وتأهيل المزيد من الأفران وتشديد الرقابة التموينية وترحيل الأنقاض والسيارات المتضررة.

حضر اللقاءات أمين فرع حلب للحزب فاضل نجار ومحافظ حلب حسين دياب.