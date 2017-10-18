ص 2:02 2017/10/18

استعادت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور مدينة موحسن وتسع قرى في الطرف الغربي لنهر الفرات، كما واصلت وحدات أخرى تقدمها شرق النهر، حيث انطلقت من الحسينية باتجاه قريتي شقرا والجنينة بالتوازي مع عمليات دقيقة في حي الصناعة، حيث تم القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي «داعش» وسط حالة من التخبط والفرار المتزايد لمتزعمي التنظيم، بينما بسطت وحدات الجيش العاملة في ريف حماة الشرقي سيطرتها على المزيد من القرى وما تبقى من وادي العذيب، حيث باشرت وحدات الهندسة بتمشيط المناطق وإزالة المفخخات التي زرعها إرهابيو «النصرة» و«داعش».

وتفصيلاً، قضت وحدات الجيش العاملة في دير الزور على العديد من تجمعات إرهابيي «داعش» في الضفتين الشرقية والغربية لنهر الفرات بعد ساعات من سيطرتها على بلدة الحسينية الاستراتيجية شمال المدينة.

فعلى المحور الجنوبي الشرقي للمدينة أفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأن وحدات الجيش وبعد سيطرتها على مدينة الميادين مؤخراً بدأت عمليات واسعة ودقيقة لاجتثاث إرهابيي «داعش» من القرى والبلدات المنتشرة بين الميادين والمريعية في الضفة الغربية لنهر الفرات، حيث استعادت قرى بقرص تحتاني وبقرص فوقاني والزباري والعليات وسعلو والطوب وسط انهيارات في صفوف إرهابيي «داعش».

وبيّن المراسل أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على أعداد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير تحصينات ودشم وآليات مزودة برشاشات متنوعة إضافة لتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

ولفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري واصلت تقدمها في ملاحقة إرهابيي «داعش» بالريف الشرقي واستعادت ظهر أمس السيطرة على مدينة موحسن وقرى العبد والبوعمر والبوليل بعد تدمير آخر تحصينات وتجمعات التنظيم التكفيري فيها.

وفي شرق نهر الفرات ذكر المراسل أن وحدات الجيش وبعد إحكام السيطرة على الحسينية تواصل عملياتها وتقدمها غرباً باتجاه قريتي شقرا والجنينة.

وبالتوازي مع عملياتها بريف دير الزور خاضت وحدات الجيش اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم «داعش» على محور حي الصناعة في المدينة وقضت على عدد منهم ودمرت أسلحتهم.

ووجّه سلاحا الجو والمدفعية ضربات مركزة على مقرات ومحاور تحرك إرهابيي التنظيم التكفيري في موحسن والبوليل والجنينة وأحياء العرضي والعرفي وكنامات وخسارات ما أسفر عن تدمير عدة مقرات وتحصينات والقضاء على عدد منهم.

في سياق متصل واستمراراً للانهيارات المتسارعة في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي بفعل ضربات الجيش العربي السوري المركزة والتي طالت نقاط انتشاره أكدت مصادر محلية فرار المزيد من متزعمي إرهابيي التنظيم في ريف دير الزور الشرقي عرف منهم الإرهابي صدام العديش «مسؤول» ما يسمى «القاطع الشمالي» لدى التنظيم والإرهابي ماهر الكماري أبرز المتزعمين الأمنيين للتنظيم والإرهابي خالد الحسن الخليل العزاوي الملقب «أبو العدية» مسؤول ما يسمى «النقاط الإعلامية» والإرهابي مصعب الرشيد وهو «متزعم» أمني بارز في التنظيم التكفيري.

وفي ريف حماة أحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرتها على ما تبقى من منطقة وادي العذيب شمال شرق مدينة سلمية بعد القضاء على آخر فلول إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة».

وأفاد مراسل «سانا» في حماة بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات اتسمت بالدقة والسرعة والتكتيك المتناسب مع طبيعة المنطقة أسفرت عن استعادة السيطرة على ما تبقى من وادي العذيب وقرى جباب التناهج والمكسار القبلي والشمالي في ريف حماة الشمالي الشرقي.

ولفت المراسل إلى أن السيطرة على المناطق الجديدة تؤمن طريق سلمية – أثريا ومحيطه بشكل كامل، مبيناً أن عناصر الهندسة يعملون على تمشيط المنطقة المسيطر عليها لتفكيك المفخخات والعبوات التي زرعتها المجموعات الإرهابية قبل مقتل أعداد منهم وفرار من تبقى باتجاه ريف إدلب.