ص 2:02 2017/10/18

رحبت سورية بالجهود التي تبذلها حكومة العراق الشقيق لإعادة السلطة المركزية لمحافظة كركوك وباقي المناطق مجددة تأكيدها على موقفها الداعم لجهود العراق في مكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ«سانا» أمس: ترحب الجمهورية العربية السورية بالجهود التي تبذلها حكومة العراق الشقيق لإعادة السلطة المركزية إلى محافظة كركوك وباقي أنحاء العراق، والدور المهم الذي حققه الجيش العراقي والحشد الشعبي والجهات العراقية الأخرى التي قامت بتسهيل التوصل إلى هذا الإنجاز.

وأضاف المصدر: سورية تتطلع إلى أن يتراجع الانفصاليون وداعموهم عن مخططاتهم بتجزئة العراق وأن يحافظوا على وحدة أرض وشعب العراق.

وتابع المصدر: إن الاستفتاء الذي قام به الانفصاليون في شمال العراق يخدم تنفيذ أجندة «إسرائيل» بالمنطقة ومن شأنه صرف الانتباه عن الجهد الذي تقوم به حكومتا سورية والعراق ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وخاصة إنهاء وجود هذا التنظيم في شرق سورية وغرب العراق في دير الزور والأنبار.

ولفت المصدر إلى أنه انطلاقاً من ذلك فإن سورية تعيد التأكيد على موقفها الداعم للجهود التي يقوم بها العراق الشقيق في مكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة على جميع أنحاء العراق وتعزيز التعاون بين سورية والعراق في حربهما المشتركة على الإرهاب وتنظيماته الإجرامية.