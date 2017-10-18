ص 2:02 2017/10/18

دعا رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أعضاء الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في سان بطرسبورغ إلى إدانة العدوان الإسرائيلي أمس الأول على أحد المواقع العسكرية بريف دمشق، مؤكداً أن هذا العدوان يشكل خطراً على أمن وسلامة المنطقة.

وقال صباغ في مداخلة له أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي: إن مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية يدين ويستنكر الاعتداء على الأراضي السورية من الكيان الصهيوني وذلك بإطلاقه عدة صواريخ يوم أمس «أمس الأول» الإثنين من داخل الأراضي المحتلة على مناطق آمنة في ريف دمشق.

وأضاف: مثل هذه المحاولات العدوانية هي أكبر دليل على خوف هذا الكيان المصطنع من انتصارات الجيش العربي السوري على المجموعات الإرهابية المسلحة وتأكيد جديد على مدى الارتباط العضوي بين هذا الكيان الإرهابي العدواني وهذه المجموعات التي تهدف إلى نشر الموت والدمار أينما وجدت، مؤكداً ضرورة وقف محاولات هذا الكيان اليائسة والمكشوفة للتغطية على هزائم الإرهابيين على الأراضي السورية.

وتابع صباغ: إن من يتشدقون «بمحاربة» الإرهاب هم صانعوه وداعموه سلاحاً وفكراً ومالاً وعتاداً ويقومون في مشافيهم بمداواة مصابي الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، مضيفاً: كلما سحق الجيش العربي السوري وحلفاؤه الإرهاب على الأرض السورية يقومون بتقديم جرعة دعم له عن طريق الاعتداء على أراضينا وخرق مجالنا الجوي في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

في غضون ذلك، أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مبينة أنها تأتي عقب الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه على التنظيمات الإرهابية في سورية.