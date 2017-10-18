دمشق ـ دانية الدوس: ص 2:02 2017/10/18

جميع القطاعات كانت حاضرة على طاولة الحكومة في جلستها الأسبوعية التي عُقدت أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، فمن التعاون الخارجي إلى التدخل الإيجابي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى الصناعة والطيران والشؤون الاجتماعية، كل تلك المناقشات كانت بالتوازي مع مناقشة مشروعات قوانين جديدة.

وخلال الجلسة ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بإحداث «المؤسسة العامة للمطارات» ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة بتطوير قطاع النقل الجوي وإدارته استناداً إلى توصية منظمة الطيران المدني الدولي بضرورة فصل الجهة الإشرافية عن الجهة التشغيلية في مجال بناء وإدارة وتشغيل المطارات المدنية، واستكمالاً لهيكلة قطاع النقل الجوي.

وبهدف التسويق محلياً وخارجياً وعرض الإنتاج في صالات المؤسسة السورية للتجارة وتقديمه للمواطنين بأسعار مناسبة كلف المجلس وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية التدخل المباشر لاستجرار محاصيل الحمضيات والتفاح من المزارعين مباشرة.

وطلب المجلس من وزارتي الصناعة والأشغال العامة والإسكان إيقاف الشركات الخاسرة والتركيز على تعزيز دور الشركات الرابحة بما يتناسب مع توجه الحكومة لتنشيط العملية الإنتاجية بهدف تمكين الشركات الرابحة وتعزيز قوتها في السوق.

كذلك وافق المجلس على الورقة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الرؤية الجديدة للمرصد الوطني لسوق العمل الذي يهدف إلى توفير جميع المعلومات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل التي تمكن متخذي القرار ومخططي وواضعي سياسات هذا السوق من مراقبة وتقييم اتجاهاته وتصحيح عدم التوازن الناتج عن التغيرات في الأنشطة الاقتصادية والمهن، إضافة إلى مساعدة الباحثين وأصحاب العمل والطلاب على اتخاذ قرارات بشأن المهن والتخطيط للمستقبل.

ونظراً لبدء تعافي مختلف القطاعات وعودة الأمور إلى طبيعتها في مختلف المناطق وتنظيم النشاطات والفعاليات الثقافية والاقتصادية والسياحية كلف المجلس وزارة الإعلام إعداد خطة شاملة لإظهار الواقع الحقيقي والصورة الصحيحة لسورية من جميع النواحي وعلى المستويات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع وسائل الإعلام في الدول الصديقة.

كما ناقش المجلس مشروع عمل مقدماً من هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تشكّل محور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة وتشمل في المجال الاقتصادي تطوير المنظومة الوطنية للتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات العامة وإصلاح المالية العامة وتطويرها وسياسة التمويل وإدارة السيولة النقدية وإصلاح القطاع العام الاقتصادي وسياسة التسعير والتدخل الإيجابي.

ويشمل المشروع في المجال الاجتماعي التشغيل وسوق العمل وربط التعليم بهذا السوق والمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية، وفي مجال البنى التحتية والخدمات يشمل استراتيجية إعادة الإعمار ومعالجة السكن العشوائي وتنفيذ «مشروع 66»، وفي مجال الإصلاح المؤسسي الذي يشكل المشروع الوطني للإصلاح الإداري منطلقاً له يشمل المشروع الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العامة وسياسة اللامركزية.

وتتويجاً لنتائج اجتماعات اللجنة الحكومية السورية- الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية مؤخراً صدّق مجلس الوزراء على بروتوكول وصيغ التعاون الموقعة مع الجانب الروسي ووضع آلية عمل شاملة لمتابعة تنفيذها تتضمن تشكيل مجموعة عمل مركزية في المجلس برئاسة الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومجموعات عمل فرعية في الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات.

وتوازياً مع انتصارات قواتنا المسلحة في دير الزور طلب المجلس من كل الوزارات متابعة تنفيذ الخطة الحكومية الشاملة للمدينة والمناطق التي تم طرد الإرهابيين منها مؤخراً وتأمين الخدمات الأساسية لها وإعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين العودة التدريجية للأهالي.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري أشارت في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أهمية مشروع مرصد سوق العمل وتفعيله ليكون قادراً على توليد البيانات ودراسة سوق العمل بكل مؤشراته بما يؤثر إيجابياً على فهم سوق العمل في سورية وتوضيح احتياجاته وربط مخرجات التعليم مع احتياجات هذا السوق.

من جهته بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المجلس كلف الوزارات المعنية بإعادة تأهيل البنى التحتية في مدينة دير الزور وفق الأولويات ومتطلبات العودة التدريجية للحالة الطبيعية إلى المدينة.

بدوره لفت وزير النقل المهندس علي حمود إلى أن مشروع قانون إنشاء «المؤسسة العامة للمطارات» يعنى بإدارة المطارات وتشغيلها واستثمارها وإنشاء المهابط والساحات واستثمار المحال التجارية والخدمية في هذه المطارات، مشيراً إلى أنه سيتم من خلال المشروع إعطاء صلاحيات واسعة لمديري المطارات لجهة صيانتها وتنفيذ كل الأعمال اللازمة واتخاذ القرارات فيها حيث تم تحديد طرق إعفاء الطائرات من الخدمات الأرضية أو خدمات العبور.

من جانبه أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل إلى أنه ستكون هناك إجراءات وسياسات حكومية سريعة لاتخاذ ما يلزم لتعزيز قدرة منتجي الحمضيات هذا الموسم على تسويق محاصيلهم سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي.

كما لفت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة نتائج وأعمال اللجنة المشتركة السورية- الروسية في دورتها العاشرة التي عُقدت في مدينة سوتشي الروسية في الفترة بين 8 و10 من الشهر الحالي.