ص 2:02 2017/10/18

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أهمية الارتقاء بالواقع التربوي في محافظ ة حلب وتشكيل نواة عمل حقيقية وفاعلة في كل المناطق التي تم تخليصها من الإرهاب لتكون فاعلة ومؤثرة في عمليتي النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

وخلال لقاء مع الكوادر والقيادات التعليمية والتدريسية في محافظة حلب، أشار الهلال إلى ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون بين كل المعنيين بالشأن التربوي بما فيها المنظمات الشعبية والقيادات الحزبية لتكون داعماً ورديفاً في بناء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وبناء سورية المتجددة والمتطورة ولاسيما أن العملية التعليمية في محافظة حلب بدأت تتعافى تدريجياً وبالتالي لا بد من استثمار وتوظيف الإمكانات المتاحة في خدمتها.

وذكرت «سانا» أن الهلال شدّد على الاهتمام بالمعلمين وتفعيل دورهم لأنهم بناة الأجيال، وعلى عاتقهم تقع مسؤولية إيجاد الفكر النير وخصوصاً في المرحلة الحالية التي تتطلب إعادة تأهيل وإصلاح ما خربته يد الإرهاب، مشيداً بتضحيات وانتصارات الجيش العربي السوري ضد الإرهاب في كل ربوع الوطن وذلك بالتوازي مع الإنجازات المحققة على كل الصعد وخاصة في المجالات التعليمية والتربوية.

ورد الهلال على كل المداخلات والاستفسارات التي تركزت حول الاهتمام بالمدارس والبلدات التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار من خلال إعادة تأهيلها وصيانتها وتوفير شبكات المياه والكهرباء وخطوط النقل والمواصلات لها وزيادة عدد الموجهين التربويين وإشرافهم الميداني على سير العملية التعليمية وفتح باب المسابقات للمعاهد التربوية ومكافحة ظاهرة التسرب وقضايا أخرى.

حضر اللقاء عضوا القيادة القطرية لحزب البعث محمد شعبان عزوز رئيس مكتبي العمال والفلاحين وياسر الشوفي رئيس مكتب التربية والطلائع وأمين فرع حلب لحزب البعث فاضل نجار ومحافظ حلب حسين دياب.