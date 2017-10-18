ص 2:02 2017/10/18

جدّدت طهران تأكيدها ودعمها لوحدة الأراضي السورية ومنع أي مساس بها من الدول الأخرى، مشددة على مواصلة دورها الإيجابي إلى جانب روسيا لحل الأزمة في سورية وترسيخ مسار أستانا.

مواقف طهران هذه صدرت أمس من أكثر من مسؤول، حيث أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني أنه لمس خلال مشاركته في اجتماع اتحاد البرلمانات الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية ومباحثاته مع مسؤولي 18 دولة أن العديد من الدول تشدد على أن تعاون إيران وروسيا وتركيا لحل الأزمة في سورية أمر إيجابي.

وقال لاريجاني في تصريح له أمس بعد عودته إلى طهران في ختام مشاركته باجتماع اتحاد البرلمانات الدولي في سان بطرسبورغ: إن الرئيس الروسي بوتين تطرق في كلمته إلى اجتماعات أستانا وأوضح نقاطاً لترسيخ هذا المسار وإيجاد أجواء أكثر أمناً في المنطقة، مؤكداً أن إيران انتخبت مساراً مدروساً ومعرباً عن أمله في استمرار هذا المسار.

إلى ذلك جدّد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي التأكيد على وحدة الأراضي السورية ومنع المساس بها من قبل الدول الأخرى.

وأعرب ولايتي في تصريح له أوردته «سانا» أمس على هامش لقائه المبعوث الفرنسي الخاص لشؤون سورية فرانك جيليه عن أمله بتغلب الشعب السوري على المشكلات الراهنة، قائلاً: سنشهد انتصار الشعب والحكومة السورية في مواجهة المشكلات، مشيراً إلى أن مخططات الأميركيين ستبوء بالفشل وستلحق بهم الهزيمة.

وتطرّق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في سورية والعراق وأفغانستان، إضافة إلى التعاون في مجالات النفط والغاز وتسيير خط جوي مباشر بين البلدين.