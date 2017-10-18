ص 2:02 2017/10/18

أعلن أسطول الشمال الروسي أن السفينة «فايس أدميرال كولاكوف» الحربية المضادة للغواصات أكملت مهامها في خليج عدن والبحر الأحمر وأنها الآن في طريقها إلى البحر المتوسط.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المكتب الصحفي للأسطول قوله في بيان: إن السفينة التي كانت تنفذ مهام ونشاطات منذ نهاية آب الماضي في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وخليج عدن دخلت أمس قناة السويس وهي تبحر باتجاه البحر المتوسط، لافتاً إلى أن المهمة الرئيسية للسفينة كانت تتمثل بضمان الوجود البحري المتواصل لروسيا في المنطقة وضمان أمن الحركة البحرية المدنية.