ص 2:02 2017/10/18

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أنه سيلتقي اليوم في موسكو وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.

وقال دي ميستورا في تصريح لوكالة «سبوتنيك» أمس ردّاً على سؤال في هذا الشأن: أستطيع تأكيد ذلك، مبيناً أن اللقاءات ستتناول استئناف العملية السياسية في جنيف وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وكان دي ميستورا ذكر في وقت سابق أنه سيعلن لاحقاً عن موعد عقد الجولة الثامنة من المحادثات السورية بجنيف بحيث يكون بين نهاية تشرين الأول وبداية تشرين الثاني.

إلى ذلك نقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر في الخارجية الروسية قوله: إن الجولة المقبلة من المحادثات السورية في جنيف قد تبدأ في تشرين الثاني، مضيفاً: إن كل شيء يعتمد على من سيمثل «المعارضة» في هذا الاجتماع.. بيد أن الوفد لم يحدد بعد.