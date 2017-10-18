ص 1:01 2017/10/18

تواصلت في مدينة سوتشي الروسية فعاليات المهرجان العالمي للشباب والطلبة التاسع عشر بمشاركة الوفد الشبابي السوري، حيث ناقش المشاركون عبر جلسات عمل قضايا تمحورت حول أزمة اللاجئين كنتيجة للعدوانية الإمبريالية، والسلام والعدالة ومناهضة الإمبريالية، وصداقة الشعوب إلى جانب تخصيص جلسة موسعة تحت عنوان «قوة التضامن من أجل وضع دستور للسلام».

وقدّم عضو الوفد السوري الدكتور نضال عمار مداخلة بيّن فيها أن السياسة العدوانية التي تنتهجها الإمبريالية العالمية في مختلف دول العالم أدت إلى سلسلة من الكوارث والمصائب على الشعوب ومنها أزمة اللاجئين.

ونقلت «سانا» عن الدكتور عمار قوله: إن الإرهاب المدعوم مادياً ولوجستياً من الولايات المتحدة والصهيونية والحكومة التركية وبشكل خاص من مشيخة قطر وبني سعود أدى إلى تهجير ونزوح الآلاف من الأسر السورية إلى دول الجوار وأوروبا، لافتاً إلى أن الدولة السورية تعمل اليوم على تأمين عودة المهجّرين إلى بيوتهم وتقدم لهم كل ما يحتاجونه من مساعدة.

وفي محور دور حركة الطلاب في النضال ضد الإمبريالية من أجل السلام والتضامن قدّم عمار كعدة عضو الوفد السوري مداخلة استعرض خلالها تاريخ الحركة الطلابية السورية ونضالها منذ خمسينيات القرن الماضي حتى اليوم، حيث شكل الطلبة والشباب رديفاً قوياً للجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب.

وأشار كعدة إلى أن المنظمات الشبابية والطلابية السورية لها دور كبير على كل الصعد وطنياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً وهي حريصة على إقامة أوثق العلاقات مع المنظمات الطلابية والشبابية في كل أنحاء العالم المناصرة والمتضامنة مع قضايانا العادلة.

من جهته بيّن نائب رئيس وفد الشباب السوري عمر العاروب في تصريح صحفي أن الوفد السوري سيقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال أيام المهرجان، مؤكداً حرص الشباب السوري المشارك على أن يكونوا دائماً أنموذجاً للوفود المشاركة.

كما شهد المهرجان جلسة تضامنية مع فنزويلا، حيث أكد الشباب دعمهم وتضامنهم مع الشعب والحكومة الفنزويلية في مواجهة الغطرسة الأمريكية، إضافة إلى جلسات عمل حول التلوث البيئي في العالم ودور الشباب في تشكيل الوعي البيئي.

ويشارك في فعاليات المهرجان الذي يستمر لغاية الـ22 من الشهر الجاري أكثر من 20 ألف شاب وطالب من أكثر من 150 بلداً في مختلف المجالات وتتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً إضافة إلى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية للشباب والعديد من الرياضيين والصحفيين الشباب ورجال الأعمال ومن الأشخاص المهتمين باللغة والثقافة الروسية.