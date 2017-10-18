ص 1:01 2017/10/18

بدأ فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة أمس عمليات توزيع 8500 سلة غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

وبيّن مدير فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة عامر العكلة في تصريح لمراسل «سانا» أن عمليات التوزيع تتم وفق جدول زمني للمناطق، مؤكداً أن أولوية التوزيع ستكون للوافدين الجدد وغير المستفيدين من عمليات التوزيع منذ عام 2016 بالنسبة للأسر المحتاجة.

وتمّ أيضاً وبإشراف من الهلال الأحمر العربي السوري إيصال قافلة مساعدات إلى بلدة كناكر بريف دمشق الجنوبي الغربي وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتم أمس أيضاً توزيع مساعدات غذائية مقدمة من اللجان المحلية في حماة وجمهورية روسيا الاتحادية على 300 عائلة في المحافظة.

وأوضح المسؤول عن عمليات التوزيع عمار الجمل في تصريح لمراسل «سانا» أن المساعدات تم توزيعها في حي الضاحية على أسر وذوي الشهداء في المحافظة وهي تتضمن مواد غذائية متنوعة وألبسة منها للأطفال وأحذية رياضية.

وأشار الجمل إلى أنه بالتوازي مع توزيع المساعدات قدّم فريق طبي روسي خدمات طبية لعدد من المرضى والأدوية المجانية لهم.