ص 1:01 2017/10/17

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة احتُفل أمس بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الجوية بمعاهدها الثلاثة «الجوي والملاحي والفني».

وبدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار وعزف النشيد العربي السوري وبعد ذلك جرى عرض عسكري شاركت فيه دورات الكلية وعرض جوي تضمن مرور عدد من الطائرات أمام المنصة.

وألقى اللواء قائد القوى الجوية والدفاع الجوي ممثل راعي الاحتفال كلمة أكد فيها الدور الكبير لسلاح الجو في الظروف الحديثة وخاصة في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية حيث أثبت نسور القوى الجوية أنهم قوة أساسية في القضاء على التنظيمات الإرهابية وإفشال مخططات رعاتها وداعميها.

بدوره دعا اللواء مدير الكلية الجوية المتخرجين لتطوير معارفهم وعلومهم وخبراتهم بما يجعلهم أكثر صلابة وعزيمة في مواجهة الأخطار والتحديات التي يتعرض لها الوطن وأن يكونوا القدوة الحسنة لمرؤوسيهم في ميادين التدريب والإبداع والعمل والجهوزية والانضباط.

وشكر اللواء جميع المدربين على جهودهم التي بذلوها في إعداد المتخرجين وتأهيلهم ليكونوا نسوراً تؤدي واجبها المقدس في حماية سماء سورية وصون حدودها.

وذكرت «سانا» أنه جرت بعد ذلك مراسم تسليم العلم واستلامه وأدى المتخرجون القسم العسكري ثم تلي أمر النجاح وأمر تسمية الدورة المتخرجة باسم الشهيد البطل الطيار الملازم أول أحمد حسن يحيى الصباغ وتم توزيع الشهادات والهدايا على المتخرجين الأوائل.