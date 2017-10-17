ص 1:01 2017/10/17

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد قام المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي أمس بزيارة إلى ريفي حلب الشرقي والرقة الجنوبي الغربي.

وقال الهلال خلال المهرجان الشعبي الذي أقيم في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي: إن سورية رغم الحرب الإرهابية التي شنت عليها من قوى الشر في العالم لم تنكسر ولم تحد عن مواقفها وثوابتها المبدئية والقومية وحاربت الإرهاب نيابة عن العالم وانتصرت عليه وإن معركتنا مستمرة ضد الإرهاب.. فالعدو واحد وإن اختلف في شكله وأسلوبه.

وأضاف الهلال: الجيش العربي السوري الذي حطم أسطورة العدو «الذي لا يقهر» في حرب تشرين التحريرية هو نفسه الآن يقدم التضحيات والدماء في سبيل أن يبقى الوطن عزيزاً وشامخاً والانتصارات التي حققها الجيش في حلب ودير الزور وجميع المحافظات ما هي إلا بداية لتطهير كل شبر من أرض الوطن.

بدوره بيّن رئيس اتحاد فلاحي محافظة حلب عبدو العلي خلال كلمة له أهمية استثمار الانتصارات التي حققها أبطال جيشنا العربي السوري بمضاعفة الجهود والتفاني من أجل إعادة الحياة لهذا الريف المعطاء واستثمار الأراضي الزراعية والمساهمة في إعادة الإعمار والبناء.

وألقى منصور الثلجة والد الشهيد عبد الحميد كلمة ذوي الشهداء أكد فيها أن دماء الشهداء أينعت نصراً وعزة وكرامة معاهداً جيش وقائد الوطن على المضي على نهج الشهيد حتى تطهير كامل التراب السوري.

وفي ختام المهرجان تم تكريم 40 أسرة من ذوي شهداء أهالي ريف حلب الشرقي.

وذكرت «سانا» أن الهلال تفقد محطتي ضخ المياه في منطقتي الخفسة والبابيري واطلع على ما تم إنجازه من أعمال ترميم وصيانة للمحطتين بهدف إعادة تشغيلهما بكامل طاقتهما.

وقام الهلال بزيارة إلى ناحية دبسي عفنان في ريف الرقة الجنوبي الغربي شارك خلالها أفراح أهالي المنطقة بعودتهم إلى منازلهم بعد أن قام الجيش العربي السوري بتطهير المنطقة من دنس الإرهاب.

ونوه الهلال بصمود وتضحيات أهالي المنطقة ووقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب، مؤكداً أن الجيش العربي السوري مستمر في معركته حتى تطهير كامل محافظة الرقة وعودة الأهالي إلى منازلهم وممتلكاتهم.

واستمع الأمين القطري المساعد لحزب البعث من الأهالي إلى مطالبهم الخدمية موجهاً المديرين المعنيين في المؤسسات والدوائر الخدمية إلى الإسراع بتلبية احتياجات أهالي المنطقة وتوفير كل مستلزمات عودة الحياة الطبيعية له.

شارك في الزيارة عضوا القيادة القطرية محمد شعبان عزوز وياسر الشوفي ومحافظ حلب وأمين فرع حلب لحزب البعث ورئيس اللجنة الحزبية بالرقة وقائد الشرطة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من المعنيين.